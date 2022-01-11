醫院藥劑師學會建議 成人復必泰1/3劑量供兒童接種

【明報專訊】新冠疫苗顧問專家委員會本周開會，將討論降低科興疫苗接種年齡門檻。復必泰疫苗代理商仍未申請供本港兒童使用，有委員會成員指可基於現有國際數據審批，醫院藥劑師學會則建議由成人復必泰中抽取三分之一劑量供兒童接種。
「兒童復必泰」產量不足 料年中仍未有貨
專家委員會成員、政府專家顧問許樹昌昨日在港台《千禧年代》表示，雖然復必泰代理商復星醫藥未申請降年齡，但美國和歐洲已批准兒童使用復必泰，只要將成人分量減少至三分之一，仍可考慮讓兒童接種，故認為可一併審批降低科興及復必泰疫苗接種年齡，讓家長有更多選擇。
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據學會了解，廠商未申請主因是「兒童復必泰」產能不能滿足全球所需，估計本年中香港也未有貨，建議仿效英國，准許由成人復必泰中抽取10微克（即成人的三分之一劑量），為5至11歲兒童接種兩劑，兩劑相隔8周接種，指外國已有相關研究確立疫苗的安全性、免疫原性及有效性，相關的第二、第三期研究結果亦已刊於《新英格蘭醫學期刊》。
醫療衛生界立法會議員林哲玄前日聯同298名醫護、教職員及家長發信，望政府立即容許兒童打疫苗，啟動小學生接種計劃。公務員事務局長聶德權昨日表示，12至19歲群組中近八成人已打第一針，待專家建議及政府批准再下降年齡門檻後，將聯繫學校安排接種工作。