醫院藥劑師學會建議 成人復必泰1/3劑量供兒童接種

「兒童復必泰」產量不足 料年中仍未有貨

專家委員會成員、政府專家顧問許樹昌昨日在港台《千禧年代》表示，雖然復必泰代理商復星醫藥未申請降年齡，但美國和歐洲已批准兒童使用復必泰，只要將成人分量減少至三分之一，仍可考慮讓兒童接種，故認為可一併審批降低科興及復必泰疫苗接種年齡，讓家長有更多選擇。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據學會了解，廠商未申請主因是「兒童復必泰」產能不能滿足全球所需，估計本年中香港也未有貨，建議仿效英國，准許由成人復必泰中抽取10微克（即成人的三分之一劑量），為5至11歲兒童接種兩劑，兩劑相隔8周接種，指外國已有相關研究確立疫苗的安全性、免疫原性及有效性，相關的第二、第三期研究結果亦已刊於《新英格蘭醫學期刊》。

醫療衛生界立法會議員林哲玄前日聯同298名醫護、教職員及家長發信，望政府立即容許兒童打疫苗，啟動小學生接種計劃。公務員事務局長聶德權昨日表示，12至19歲群組中近八成人已打第一針，待專家建議及政府批准再下降年齡門檻後，將聯繫學校安排接種工作。

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