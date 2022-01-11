接種中心即日籌 只派60歲或以上 下周五起提供科興門診增至24間

陪同長者接種者須另約打針

社區接種中心的即日籌今日起只供60歲或以上者攜同身分證到場領取，或可委託家人出示接種者身分證副本到場代領。即日籌派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。

新安排下，陪同長者接種疫苗者將不被安排一同打針，需另行預約。有關安排不影響新冠病毒康復者接種第一劑疫苗6個月後，前往社區接種中心即場打第二針。

下周五起，醫管局提供科興疫苗的普通科門診診所由兩間增至24間。新增的教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館社區疫苗接種中心亦於同日投入服務，提供復必泰疫苗。本月18日上午9時起接受預約。政府預告正籌備本月底再增兩間社區接種中心，將盡快公布詳情。

聶德權：接種量今起較元旦增三成

聶德權昨在新城電台節目《財知大道》表示，近日已增加接種間及人手，今起接種量較元旦增三成。至於即日籌安排，他指不少長者不懂上網預約，冀將即日籌全數給予長者，相信做法更方便和有效率，呼籲有能力預約者盡量先預約，確保接種流程順暢，並會按情况增加接種中心數目。

政府專家顧問梁卓偉建議院舍長者實行默許機制，聶指現時院舍外展接種隊已實施相關安排，只要醫生評估院舍長者適宜接種，除非長者或家屬表明不願接種，否則均會為長者打針，惟現時阻力多來自家屬，很多家人反對接種，認為長者留院舍內不會外出；但他指院舍人員會出入，故長者仍有感染風險。

社協：新策下配套反遜以往 倡重開中心

本港單日接種疫苗總人數近日多次突破3萬，1月7日更達4.5萬，前日回落至2.8萬，昨則回升至4.4萬。社區組織協會幹事連瑋翹稱，長者由於不懂預約，多選擇到場領即日籌，惟一籌難求，部分人或見連日人龍而放棄排隊，有個案則曾到公立醫院接種站，等了近3小時才「執雞」填補缺席打針者。

連形容，因應疫情及疫苗氣泡政策，近日出現第二波接種潮，由於專家指復必泰抗體較高，故較多長者希望打復必泰，但現時私家診所多提供科興，多間以往提供復必泰的社區中心關閉，而一般社區長者較難前往提供復必泰的私營醫療機構，即使找組織協助跨區預約到其他社區中心，也要排到月底。他指新政策下接種配套反而不及以往便利，形成落差，建議盡快重開以往的社區接種中心，避免長者長時間輪候。

（新冠疫情）