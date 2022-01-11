個案增 檢疫中心「幾乎冇位」 密切接觸者改14天檢疫7天居家

昨907單位可即時用 800多人等檢疫

兩名政府專家顧問港大微生物學系講座教授袁國勇、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，昨早分別在商台及港台節目指出，近日密切接觸者增加，檢疫設施緊張，因應變異病毒株Omicron的潛伏期較短，已建議港府縮短21日檢疫期，改為隔離14天加7天家居監察。

根據衛生防護中心資料，截至昨早9時，竹篙灣檢疫中心3416個單位中，有2443人正使用1890個單位，連同其餘3間用作檢疫中心的酒店，僅餘907個單位可即時使用。但張竹君昨午在疫情記者會提到，據檢疫中心負責人稱，昨早仍有800多人等候送往檢疫，形容「幾乎冇位」。

張竹君：Omicron潛伏短 已諮詢專家顧問

張竹君表示，近期隨着本地檢測陽性個案大增，連帶入住檢疫中心的密切接觸者人數急升，對檢疫設施容量構成很大壓力，考慮到Omicron潛伏期較短，不論輸入及本地個案大多在14日內發病，很多短至兩至三日，故諮詢政府專家顧問後，決定縮短本地感染個案密切接觸者的檢疫期。

新安排由昨日公布的個案、即第12,941宗起，涉及變異病毒株的陽性檢測本地感染個案，由與個案最後接觸日起計，相關密切接觸者由現時21天強制檢疫，縮短為在中心檢疫14天，其後回家自我監察7天，其間可外出，並須在第19天到社區檢測中心檢測。她指衛生防護中心轄下科學委員會早前已建議類似安排，讓已接種新冠疫苗的密切接觸者，抽血及檢測呈陰性後可作「14+7」；現時因應Omicron情况，新安排下不再要求檢疫者再抽血或已打針。

回家可外出 梁子超促加密檢測免「走漏」

有意見認為未尋求其他方法便推家居檢疫等同「舉手投降」，張回應稱，新安排冀盡量讓最高危的密切接觸者檢疫，指大部分個案潛伏期短，但不排除有個案潛伏期較長，所以謹慎下維持14日，強調安排有科學根據。至於近日未有將患者乘搭的交通工具列入強制檢測，她指相關交通工具數量多，希望集中在逗留時間長的地方如食肆做檢測，「費事亂得太緊要」。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，並非全部個案在14天內病發，廣州已有個案在14天後病發，故仍有可能「走漏」個案。他建議當局加密檢測，要求檢疫者在第14及第16天再檢測，確保該人陰性才回家，並應告誡檢疫者避免到人多地方，可考慮將需要避免的活動加入強檢令，增加檢疫者依從性。

明報記者

（新冠疫情）