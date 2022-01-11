崇光售貨員父初陽 發病後留社區9天 屯門開藥房 望月樓源頭空少曾到訪

元旦發燒咳嗽沒求醫 檢疫揭發

本港昨日新增24宗陽性個案，包括20歲崇光百貨女售貨員（第12,945宗），她原為源頭不明個案，其父昨亦驗出初步陽性。衛生署追查發現，父女或與望月樓群組有關，初步陽性的父親在屯門愛定商場經營東亞大藥房，而住屯門嘉悅半島第一座的44歲男機艙服務員（第12,611宗），在上月26日發病後，27日曾到該藥房，同日並到訪又一城望月樓，成為望月樓群組的源頭個案。

崇光女售貨員的父親在1月1日發燒及咳嗽，但沒求醫。他平時主要在藥房活動，上班時幾乎每日都在愛定商場的都城餐廳用膳，有時一日三餐都光顧。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會調查該食肆職員與售貨員的父親是否熟識、有否聊天等。除到都城餐廳，售貨員的父親亦到不同食肆用膳，發病後曾到屯門V city老虎冰室用膳。

料傳女兒 兩家人現病徵

崇光女售貨員的父親沒打針，Ct值為26.4。張竹君表示，由於女售貨員的父親先發病，估計是他傳染給女兒，父女另外兩名家人也有病徵，會盡快檢測。張又說，會再跟進女售貨員的父親是否與44歲男機艙服務員有關，病毒基因排序會有助分析。女售貨員的父親1月1日發病，直至1月9日因女兒初步陽性才被送入檢疫中心。張竹君說，個案在社區逗留時間很長，擔心引起傳播。

北角空姐群組現第六代

有個案曾到黃大仙祠

此外，北角女機艙服務員（第12,676宗）的群組繼續擴大，昨新增7宗個案，並已出現第六代個案。空姐62歲的媽媽（第12,754宗）與62歲朋友（第12,841宗）於上月31日曾到天后陸田園吃早餐，後者在中信証券工作的63歲丈夫（第12,825宗）之後染疫，與夫婦同住的31歲男親人昨初步陽性。31歲男子在觀塘羅兵咸永道工作，1月2日曾到黃大仙祠，以及到星格流行音樂學院與10多人一同唱歌。

此外，在中信証券工作的63歲患者的71歲女性朋友（第12,913宗）日前已確認為陽性，她的16歲同住女家人昨亦初步陽性，是該群組第六代個案。

梁子超稱未成功圍堵

距醫療系統崩潰不遠

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，崇光女售貨員的父親已出現病徵一段時間，不排除發病前已具傳染性，並長期活動於人流密集的商場店舖，有很大傳播風險，現時要盡快追蹤及檢測，否則或有部分個案傳播後「陽轉陰」，屆時便無法追蹤。

至於北角空姐群組已發展到第六代，梁子超認為暫未成功圍堵群組，社區現時仍有源頭不明個案，而且群組中涉及的食肆仍有食客未尋回，且檢疫設施已出現壓力，顯示本港距離醫療系統崩潰並非很遠，促請當局盡快收緊防疫措施，提高市民的危機意識。

明報記者

（新冠疫情）