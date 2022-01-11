楊子矜假陽性 同廈居民批只顧放官員不即撤強檢

楊自稱疫情受害者 籲勿去派對

楊子矜昨接受港台節目《新紫荊廣場》訪問時則稱，自己三星期內只去過兩次飯局，「不是一個到處跑的人」，認為今次疫情源頭是國泰有員工確診，形容自己也是「疫情的受害者」，希望政府做好外防輸入，亦希望官員體驗隔離生活後，可改善檢疫中心的安排。她稱對公司、同事、鄰居及家人造成困擾感抱歉，又呼籲市民不要參與派對，稱以免受高漲氣氛影響而鬆懈，妨礙抗疫工作。

仁禮花園B座居民Mary（化名）向本報記者表示，政府日前向他們發出強制檢測須知，列明須於1月9日、10日、11日、14日、19日及26日檢測。她得悉楊子矜為假陽性後，周日（9日）多次致電政府提供的各熱線，查詢該廈強檢令是否已取消，大部分熱線無人接聽，唯一有人接聽的熱線，對方只着她繼續檢測，她與家人同日如期檢測。Mary稱，原定的強檢安排令家人無法正常上班上學，直至昨早始在信箱發現取消強檢通告，質疑當局為何不透過公開途徑說明取消。

檢測公告列C座非B座 疑出錯

本報昨早翻查政府的新聞公告，仍列出涉及仁禮花園居民須作6次檢測的信息，標示卻是「C座」而非「B座」，昨午以電郵向衛生署查詢公告是否出錯，以及B座居民為何未獲即時通知解除強檢令，截稿前未獲回覆，但公告上有關C座檢測的信息則在昨午3時許被刪除。

（新冠疫情）