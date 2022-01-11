楊子矜假陽性 同廈居民批只顧放官員不即撤強檢

【明報專訊】醫生朱偉星的妻子、港台普通話台主持楊子矜上周五（7日）驗出對新冠病毒初步陽性，覆檢後翌日獲確認並非真正感染，受其個案牽連須送檢隔離的政府高官及立法會議員旋即獲解除檢疫令，同日獲准離開竹篙灣。然而楊居住的何文田仁禮花園B座居民卻未獲即日通知是否解除強檢令，有居民稱曾致電熱線查詢卻不得要領，至昨早查看信箱始發現民政處書面通知毋須再強制檢測，批評政府第一時間讓高官議員離開檢疫中心，卻遺忘居民，感到不公平。
楊自稱疫情受害者 籲勿去派對
楊子矜昨接受港台節目《新紫荊廣場》訪問時則稱，自己三星期內只去過兩次飯局，「不是一個到處跑的人」，認為今次疫情源頭是國泰有員工確診，形容自己也是「疫情的受害者」，希望政府做好外防輸入，亦希望官員體驗隔離生活後，可改善檢疫中心的安排。她稱對公司、同事、鄰居及家人造成困擾感抱歉，又呼籲市民不要參與派對，稱以免受高漲氣氛影響而鬆懈，妨礙抗疫工作。
仁禮花園B座居民Mary（化名）向本報記者表示，政府日前向他們發出強制檢測須知，列明須於1月9日、10日、11日、14日、19日及26日檢測。她得悉楊子矜為假陽性後，周日（9日）多次致電政府提供的各熱線，查詢該廈強檢令是否已取消，大部分熱線無人接聽，唯一有人接聽的熱線，對方只着她繼續檢測，她與家人同日如期檢測。Mary稱，原定的強檢安排令家人無法正常上班上學，直至昨早始在信箱發現取消強檢通告，質疑當局為何不透過公開途徑說明取消。
檢測公告列C座非B座 疑出錯
本報昨早翻查政府的新聞公告，仍列出涉及仁禮花園居民須作6次檢測的信息，標示卻是「C座」而非「B座」，昨午以電郵向衛生署查詢公告是否出錯，以及B座居民為何未獲即時通知解除強檢令，截稿前未獲回覆，但公告上有關C座檢測的信息則在昨午3時許被刪除。