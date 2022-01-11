稱找不到餐廳安心碼 無人查針卡 未遵防疫被追問 朱偉星批商台播仇恨

商台：歡迎基於事實評論

本報向食環署查詢洪為民生日宴有否違規行為、如何跟進朱偉星稱未有掃安心出行時，署方回覆表示仍在調查階段，暫無補充。對於朱的「散播仇恨」指控，商台回覆，歡迎及尊重所有嘉賓基於事實及能提出證據的評論及意見。

稱無人提張敬軒騷 質疑安心效用

與太太楊子矜一同出席生日宴的朱偉星早前承認當晚沒有掃安心出行，他昨於商台節目《在晴朗的一天出發》節目稱，當晚找不到安心出行二維碼，同時沒有人檢查其針紙，解釋或因他8時許到場時已有三分之二出席者展示過針卡。

他稱現仍聚焦生日宴是「miss the point（錯過重點）」，更稱即使符合政府防疫要求，有三分之二食客展示針卡，但只要有一名未發現的確診者出席亦會傳染病毒。節目主持人提醒即使有此風險，市民亦應跟足防疫規定，朱反問「你哋咁守法㗎？」，又稱「商台好似過去兩年都好鼓勵大家唔守法」、「我覺得你哋（商台）散播嘅全部係仇恨言論」；主持人請他舉例，他說「唔講啦，太多嘞」。

他同時質疑為何沒有人提及歌手張敬軒演唱會有確診個案；被問到是否想淡化生日宴事件，朱否認，稱只是對「打人式方法」感到很厭煩，並質疑安心出行是否有效的機制，因安心出行無法主動上傳資料，有人亦用一部兩部手機、而且依賴市民主動掃碼，稱內地健康碼更有效。

徐汶緯：全港都知要掃碼

金記冰室老闆、稻苗學會主席徐汶緯認為安心出行有效，稱本港以掃安心出行等防疫措施，維持多個月動態清零，令香港不似英、美等地大規模爆疫。他又表示，全港市民都知入餐廳要掃安心出行，入D類食肆要展示針卡，理應毋須不斷提醒，餐飲從業員沒有法定權力查食客針卡，前線亦承受很大壓力，呼籲市民主動配合。

（新冠疫情）