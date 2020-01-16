生日宴續增至214人 兩患者派對前聚會點未明 未見強檢 「干諾道西115號」成謎

須檢疫者較最初公布多逾30人

洪為民生日會出席人數愈揭愈多，事件1月6日揭發時，特首林鄭月娥稱過百人出席，1月7日衛生署追蹤到有170人，約70人9時半後仍在場。至1月9日，衛生署稱出席人數增至192，92人於9時半之後在場須檢疫。至昨日，衛生署最新發現出席人數增至214，當中104人要檢疫。換言之，昨日找到須檢疫人數比3日前最初公布多了逾30。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，部分曾出席生日派對者聯絡衛生署，故找到更多人，但不排除仍有衛生署不掌握的出席者。

截至昨日，生日會出席者當中有兩人確認為陽性，包括前日初步陽性的43歲女子（第12,962宗）。據了解，該43歲女子為陳穎沁，是馬匹「機緣巧俠」馬主新劍俠團體成員之一。消息稱，1月5日當晚「機緣巧俠」6時45分在跑馬地出賽，陳和團體經理人馬豪輝夫婦於遴選會員廂房吃飯，並曾到沙圈。馬豪輝早前向傳媒表示和太太被列為密切接觸者，須到竹篙灣檢疫隔離。

地署地圖無115號

張竹君稱屬私人地方 「要再睇一睇」

陳穎沁和派對另一染疫者、37歲廠商會青年委員會委員王詩雅（第12,838宗），出席生日派對前曾與另外3人聚會。張竹君昨說，另外3人已送檢疫。張前日稱，5人聚會地點在「干諾道西115號」，惟地政總署的「地理資訊地圖」並無顯示干諾道西有115號，本報記者連續兩日到干諾道西一帶，亦沒找到有115號；政府昨凌晨公布的強制檢測名單中，亦沒將干諾道西任何地點納入強制檢測公告。本報昨再書面向衛生署查詢聚會地點，至截稿前沒回覆。

昨日疫情記者會上，張竹君多次被問有關聚會地點為何處，她稱相關地點為私人地方，「我自己無跟得好徹底，可能都要返去再睇一睇究竟嗰個係咩地方」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨早在港台《千禧年代》表示，生日會的賓客可再帶朋友出席，令人意想不到，而衛生署前日仍未聯絡到10多名賓客，他們有可能受感染而不自知，繼續在社區游走，帶來風險。

梁子超促涉事「干諾道西」廈強檢

追手機信號尋生日宴賓客

呼吸系統專科醫生梁子超表示，生日會染疫者在派對前的聚會有多大風險，視乎逗留時間及密切接觸者人數，若時間短而當局已追蹤所有密切接觸者，風險仍可控；但5人出入大廈時或會與大廈其他人接觸，將大廈列入強制檢測公告，要求大廈內所有人檢測會較穩妥。

梁子超認為，生日會名單未確定，顯示主辦者及餐廳疏忽，若其有按防疫規例確保參與者有用「安心出行」及接種疫苗，已可確定出席名單；現時名單未明，難以追蹤，增「走漏」個案風險，不排除有參與者或逃避檢疫鋌而走險不呈報，認為當局可考慮藉電訊商追蹤手機信號等方式確定誰人在場，未來另可考慮修訂規例，訂明主辦者須妥善保管出席者名單，避免再有同類情况。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676