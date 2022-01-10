梁卓偉倡院舍默許機制 長者沒反對即願接種

梁卓偉昨出席無綫電視《講清講楚》表示，即使面對變異病毒株Omicron，接種兩劑疫苗仍有效防重症及死亡，而國泰空姐母親（62歲）群組包括多名小孩，故長者打針可保護兒童，並建議院舍實行默許機制，即除非長者或家人不同意，否則均會為其接種疫苗。

梁卓偉說港大轄下接種中心每日接種名額已倍增，首周預約亦接近滿額，冀其他接種中心跟隨，提升接種率，並正研究讓醫科生及護理學生參與協助接種工作。

批輝瑞復星未申兒童接種不負責任

梁表示，防護中心轄下科委會將開會，商討3歲以上兒童接種科興疫苗安排。他說復必泰疫苗的代理商復星醫藥，至昨日仍未向港府申請降低接種年齡門檻，據他了解，是因兒童接種安排有別，美國輝瑞藥廠處理上出現文件和供應問題，對藥廠做法感極度失望；又說過往港府一直準時付款，今次已等候數個月，批評藥廠極不負責任，促廠方解決問題，否則亦應交代原因以便當局檢視安排。

另外，8間社區檢測中心昨日延長運作時間至晚上10時，市民可即場登記檢測，亦可使用設於多區的流動採樣站檢測。

（新冠疫情）