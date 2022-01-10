陳茂波：第五波定損經濟 評估如何支援

議員籲津貼食肆 直接援助打工仔

陳茂波昨於網誌說，社會希望疫情盡快結束，「可惜與機組人員相關的輸入個案，終究引發了第五波疫情」，是首個明確指出疫情已進入第五波的官員。陳表示，過去7個多月市道氣氛及經濟已見起色，但第五波疫情出現及臨近農曆新年，打擊打工仔和商戶，對整體經濟肯定有影響，需不斷分析評估如何適切運用及調撥資源，作適當支持。

政府宣布禁止食肆晚市堂食兩周，張宇人昨於商台節目稱，原預期業界近兩周生意額可達130億元，禁晚市後最少損失50億元，提早預訂食材的商戶損失更慘重。他呼籲政府支援受影響食肆，例如參考過去按面積發放津貼，並建議增加百分百擔保貸款額。張又預料下月實施的疫苗氣泡會使生意下降兩成，加上暫停晚市，批評政府犧牲飲食界。

工聯會議員鄧家彪在同一節目稱，須停業的健身中心及美容院有不少自僱員工，部分開始放無薪假，或面臨取消雙糧，預計70萬至80萬人受影響。他建議政府盡快推出直接援助措施，因早前的保就業計劃津貼未能平均分到員工手上。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，疫情的經濟影響取決於防疫措施，收緊堂食影勢響飲食業和零售業，政府可針對支援，但目前失業率約4%，低於去年疫情期間的逾7%，相信援助規模會較去年細。

（新冠疫情）