政府會址豁免領牌 是否受限防疫不明

民政重申豁免領牌 食衛局着查599F

翻查資料，尖沙嘴消防局大樓4樓消防處長官會並無食肆牌照或會社牌照，但領有會社酒牌，而該址屬《會社（房產安全）（豁免）令》下列明的房產。根據該豁免令，現有82個位於政府房產內的會址不受《會社條例》規限，包括各區警官會所或餐廳、懲教署官員會所、律政司職員聯誼會等。

本報向民政署及食衛局查詢該址是否屬會社及受現時防疫規定限制，民政署僅稱該址為《會社（房產安全）（豁免）令》內不受《會社（房產安全）條例》規限的房產；食衛局則口頭回覆着記者自行翻查第599F章，未回應豁免會社是否受規限。

飲食業：防疫規定應一視同仁

呼吸系統專科醫生梁子超認為，豁免牌照的會社都應遵守防疫規定。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，599F章未必寫得很仔細每類牌照場所是否受規管，但相信豁免會社牌照不等於豁免第599F章，認為政府應一視同仁，「（第599F章）就是驚多人聚集和除口罩食飯，防疫不應關（處所）牌照事」，又說政府房產內的會址更應行在飲食業前，「更應要做抗疫先鋒」。

（新冠疫情）