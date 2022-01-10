消防被揭百人聚餐 多部門高官赴宴 涵建署警處民政食環行會立會 梁子超批零危機感

消防：嚴按防疫例 只邀會員少數嘉賓

本港上月底出現Omicron變異病毒株傳播鏈後，抗疫官員和專家均呼籲公眾避免大型聚會，言猶在耳即爆出洪為民生日會高官議員到賀、土拓署職員賀署長升職船P、地政總署42人除罩大合照等事件。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，今次消防處午宴或只是冰山一角，認為政府低估第五波疫情的爆炸性，「7日（收緊防疫措施）前（仍）是『馬照跑、舞照跳』」，而高官聚會反映政府和市民沒有危機感，「他們不知道當時已面對（疫情爆發）危機」，而政府更應該帶領公務員以身作則，減少外出及社交聚會等。

投訴人轟消防知法犯法

本報接獲匿名投訴稱，聚餐於尖沙嘴消防局大樓內消防處長官會舉行，有消防處高層、政府人員及議員出席。投訴人斥「政府永遠都是講一套做一套」，認為消防處沒以身作則，知法犯法，「莫非想爆消防高官群組？」

據悉，除消防處長梁偉雄外，建築署長何永賢、警務處油尖區指揮官楊文彬及深水埗區指揮官吳樂俊、九龍城民政事務專員蔡敏君和深水埗民政事務專員黃昕然均有赴宴，而行會成員民建聯葉國謙、九龍城區議會主席兼立法會議員楊永杰亦受邀出席（見表）。

政府早籲勿聚 出席葉國謙：不覺危險

葉國謙承認當日出席消防午宴吃「咖喱餐」，稱自己坐的是長枱，宴會約一小時，估計約100人出席，包括消防處長；對於食衛局長陳肇始上月底已呼籲市民「盡量避免參與高風險的大型活動」，葉稱自己判斷當時疫情「已經轉好」，「不覺得即時有這麼大危險」，又說活動是早幾星期前定下，不易取消，更稱若洪為民有邀他赴生日會，他也會出席。

楊永杰說當日應朋友邀請出席，入場前要先掃針卡及安心出行，每枱之間有分隔，據他觀察，所有人均有戴口罩。被問到聚會人數是否過百，他說沒這麼多，估計只有約50人。

消防處回覆時無正面回應有多少人參與、當中有多少名消防處高層、政府官員等，僅稱活動只邀會員及少數嘉賓出席，有嚴格按照防疫規例進行。

建築署向本報承認署長何永賢有出席聚餐。警方表示無補充。食環署承認深水埗區環境衛生總監許志平及該區一名衛生總督察有應邀赴宴；民政事務總署稱，深水埗民政事務專員黃昕然、九龍城民政事務專員蔡敏君及3名民政處人員應邀出席該「午餐例會」。

明報記者

（新冠疫情）