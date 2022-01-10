梁卓偉：防疫措施有效 港未脫「危險期」

梁指倘續現源頭不明個案

學校或需停課

津貼小學議會主席胡艷芬表示，學校安排取決於疫情轉變、專家評估的傳播風險，她認為是否「提早放年假」，視乎宣布停實體課的時間，因小學普遍1月27、28日（年廿五、廿六）才開始放年假，萬一疫情本周已嚴重至宣布停課，「提早3個星期放年假便說不通」，稱學校可續以網課維持教學進度；但若僅提早約一周放年假，對整體教學進度影響不大，師生放假留家也不是不可以。

胡又表示，學界目前「隨時都做定兩手準備」以配合教育局宣布，學界固然希望學生於安全情况下繼續返學，因不少學校處於考試、評估時期，而學校一直都堅守防疫措施，在校做到「滴水不漏」，惟若外面情况不理想而要宣布停面授、中止考試等，學校亦已有準備，例如參考過去措施，轉為網上同步考試、暫停不重要的科目考試、將考期押後等。教育局重申會繼續留意疫情發展及聽取衛生專家意見，適時檢視有關防疫措施及上課安排，若有新安排會盡快公布。

教界稱「做定兩手準備」

梁卓偉昨出席無綫電視《講清講楚》時分析，過往數據顯示，在沒有任何防疫措施下，新冠病毒變異病毒株Omicron 每名感染者可傳染6至10人，現時國泰機艙服務員母親（第12754宗）傳染7人，經追蹤及隔離，群組中感染者僅再傳染約2至3人，顯示措施初步有效，能避免海嘯式爆發。他並稱，今次港府收緊防疫限制措施較快及到位，但措施對相關業界和市民有嚴重影響，政府可能要考慮如何攤分和彌補其損失。

不過，梁認為本港未過「危險期」，按本港過往數據，每3至4名感染新冠病毒者僅能找到一人，擔心日前出現的源頭不明58歲理貨員（第12872宗）個案，若未能連結至已知感染群組，或證明社區仍有隱形傳播鏈，要觀察未來2至3日有否新增源頭不明個案，若有需要應隨時收緊防疫措施，包括考慮學校停課或提早放農曆新年假，以及擴大在家工作規模等，家長應作好準備。

（新冠疫情）