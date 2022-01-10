美新大廈疑垂直傳播 D室居民撤至竹篙灣

5D爆疫 10D獨居婦同中招

美新大廈上周有一名曾出席教會活動的印傭（#12854）確診，其同住女僱主（#12910）及13歲少主（#12909）亦在檢疫中心病發。大廈上周四（6日）已圍封檢測，當中沒發現陽性檢測個案。

衛生防護中心昨表示，該名居於10D室的66歲女子無病徵，已接種兩劑科興疫苗，上周四晚接受強制檢測，結果呈陰性，周六（8日）到社區檢測中心檢測則初步呈陽性，病毒Ct值約30。中心傳染病處主任張竹君表示，初步陽性的66歲女子與5D室的患者不認識，平時多去附近的大快活吃早餐，有時會去大埔翠屏花園一帶購物；1月6日曾到位於美豐花園的蓬瀛仙館大埔長者鄰舍中心畫畫，數名一同畫畫者須送檢疫；1月7日曾前往八號花園的Market Place超市。

單位加建套廁

袁國勇疑U形渠管乾涸播毒

袁國勇昨與衛生防護中心、環保署及屋宇署人員到美新大廈視察。袁國勇表示，美新大廈所有渠管狀態良好，但10D室其中一間房加裝套廁，新加了渠管，「狀况上有啲出入，形成傳播機會」。他續說，該套廁內沐浴處的U形隔氣乾涸，估計無使用；而5D室帶病毒的暖空氣經煙囪效應向上升，尤其當廁所開啟抽氣扇，容易有更強的負壓，令污水渠帶病毒的空氣傳入屋內。另外，袁國勇說，喉管的空氣會在天井排出，高層單位住戶或有可能受擾流效應感染，因此6樓至24樓D室單位住戶應全部撤離。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，大廈4樓是老人院，但其渠管與樓上單位分隔開，料5樓以下單位風險較低，6樓至24樓D室住戶需撤離，大廈昨晚重新圍封強檢。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，中心人員會在相關單位採集約50個環境樣本，包括地渠、廁所喉管、窗門、天台等。

昨晚約7時半，身穿全副保護裝備的人員上樓接6樓至24樓D室住戶上旅遊巴，送至竹篙灣檢疫。有市民稱對疫情並不擔心，另有漁護署人員帶貓狗離開。至昨晚9時，政府將美新大廈圍封，大廈其他居民須下樓接受強檢，是4日內該大廈第二次圍封。

（新冠疫情）