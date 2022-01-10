崇光售貨員初陽源頭未明 三日兩宗 袁國勇：社區定有隱形鏈 若難追蹤或需收緊防疫

本港昨日新增33宗陽性個案，其中6宗為本地感染，另有逾20宗初步陽性，包括一宗源頭不明個案，患者是20歲女子，住屯門愛琴海岸8座，在銅鑼灣崇光百貨任職售貨員，上月28日最後一日上班。

曾逗留屯門藥房 光顧大埔壽司郎

20歲售貨員無病徵，沒打疫苗，Ct值約24至31，因應北角空姐群組一名曾到陸田園的59歲女子（第12821宗）上月27日曾到訪崇光百貨，售貨員要定期強制檢測，早前的檢測陰性，前日樣本驗出陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者最後一日上班時間在上月，不像是在崇光感染，但要再核實其上班情况。

除了崇光，售貨員平時還會到其家人在屯門愛定商場經營的東亞大藥房，逗留時間較長，並曾在該商場的長城參茸行看中醫，1月2日下午曾到大埔超級城的壽司郎吃迴轉壽司。

理貨員病毒基因與空姐群組一致

衛署：未見兩者交集

此外，前日確認為陽性的58歲女理貨員調查有新進展。衛生署發現，理貨員的病毒基因排序與空姐群組個案一致，但暫時找不到理貨員與該群組個案有何交集。張竹君表示，社區或有隱形傳播鏈，由於找不到理貨員與其他個案的流行病學關聯，會將理貨員列為源頭不明個案。她又說，愈來愈多個案基因排序一致，或反映該病毒株已成為流行病毒株，之後有可能所有個案的病毒基因都一樣，但不能說個案有相關。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨說：「社區一定有隱形傳播鏈。」至於是否要收緊措施，他認為要視乎政府是否仍有能力追蹤接觸者；若已追蹤不到，便要收緊措施。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，20歲售貨員與崇光相關的可能性較高，或因潛伏期長未發現，但除非崇光有新個案，否則難判斷源頭何處。另58歲理貨員基因與空姐群組相關，但未知傳播鏈，梁分析，個案證明社區可能已經有隱形傳播，有可能相隔兩至三代傳染，便難以追蹤，或只是傳播鏈冰山一角。梁說群組已出現五代傳播，涉及多個高危場所，大部分傳播於多日前發生，未能追蹤所有密切接觸者，質疑當局憑何理據認為社區未有擴散。

梁子超斥防疫滯後 促停課在家工作

梁又表示，Omicron傳播性高，外國即使疫苗接種率高，數日內已有新一批個案，「每過一日可能已經有多一代傳播」，批評現時本港防疫措施嚴重滯後，「唔係無個案出現，可能係你搵唔到」，促港府盡快實行停課及公務員帶頭在家工作等措施，大幅減少市面人流，減慢跨家庭傳播，愈遲實施，控疫可能愈小。

明報記者

（新冠疫情）