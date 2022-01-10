不滿久候未能離竹篙灣 何君堯直播批「非法羈留」

【明報專訊】建制派何君堯等20名立法會議員出席港區人大代表洪為民生日會，何君堯其後被證實非與確診者同場，前晚獲通知可離開竹篙灣檢疫中心，但他不滿等候多時仍未能離開，前晚10時半在檢疫營內直播，批評政府協調失當，形容是「非法羈留」。新民黨議員黎棟國同獲取消強制檢疫令，前晚9時多便坐私家車離開，他說非常滿意當局的安排；稱前晚6時許收到通知可離開，職員說可以自行安排交通工具，或隨政府晚上7時或午夜12時後的專車離開。他不回應何君堯言論，只說當局安排「非常合理」。
黎棟國：滿意安排 何：特首要辭職
何君堯在直播中稱，「除非（食衛局長）陳肇始正在看我的節目，如果她醒目就找兩輛衝鋒車來接我」。他又批評，本港防疫工作是「沙灘上的城堡」、「好睇唔好使」，陳肇始、特首林鄭月娥均需負責。
他強調不是埋怨前線抗疫人員，但指程序僵化，要求官員到檢疫中心體驗。談及洪為民生日會，他說生日會符合人數上限，認為洪無錯，「洪為民當日真的是生日，D區人數限制是240人，這是陳肇始決定的，特首批准的，現在問責什麼？特首要辭職」。
民主黨醫療政策發言人袁海文表示，政府已多次呼籲不要出席派對，但有立法會議員沒以身作則，出席生日會後更不道歉，反而將責任推卸在政府身上，心態要不得。他形容何君堯對檢疫安排的批評「荒謬」，又稱以往檢疫安排均為人詬病，「針唔拮到肉唔知痛」，如因自身遭遇才批評安排，會給人「自私」的感覺。