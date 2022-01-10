不滿久候未能離竹篙灣 何君堯直播批「非法羈留」

黎棟國：滿意安排 何：特首要辭職

何君堯在直播中稱，「除非（食衛局長）陳肇始正在看我的節目，如果她醒目就找兩輛衝鋒車來接我」。他又批評，本港防疫工作是「沙灘上的城堡」、「好睇唔好使」，陳肇始、特首林鄭月娥均需負責。

他強調不是埋怨前線抗疫人員，但指程序僵化，要求官員到檢疫中心體驗。談及洪為民生日會，他說生日會符合人數上限，認為洪無錯，「洪為民當日真的是生日，D區人數限制是240人，這是陳肇始決定的，特首批准的，現在問責什麼？特首要辭職」。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，政府已多次呼籲不要出席派對，但有立法會議員沒以身作則，出席生日會後更不道歉，反而將責任推卸在政府身上，心態要不得。他形容何君堯對檢疫安排的批評「荒謬」，又稱以往檢疫安排均為人詬病，「針唔拮到肉唔知痛」，如因自身遭遇才批評安排，會給人「自私」的感覺。

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