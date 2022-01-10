放疫監官員須在家隔離 完強檢方復工 徐英偉再道歉 葉劉：未交代全部事實

蕭澤頤陳積志昨稱回復工作

民政事務局長徐英偉在生日會上與患者同場，被列密切接觸者須檢疫，仍在竹篙灣檢疫。他昨日在facebook撰文，稱病毒檢測結果呈陰性，並再次就事件道歉，指自己考慮不周，「盼望痛定思痛後未來能加倍努力服務市民」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，徐未交代全部事實，「沒戴口罩四處走，他沒有解釋」，政府應仔細調查。

政府：不偏不倚對官員採適當行動

政府發言人昨晚表示，徐英偉、入境處長區嘉宏、發展局長政治助理馮英倫要繼續在竹篙灣接受檢疫；而按特首林鄭月娥要求，特首辦主任陳國基及公務員事務局長聶德權正就相關官員出席宴會的行為調查；在調查工作完成後，特首「定會不偏不倚對有關官員採取適當行動」。

譚耀宗盼涉事者「日後做好抗疫」

繼上周四發文道歉，徐英偉昨再次在facebook出帖，形容21日隔離是「思過的時候」。他稱生日會當晚，完成工作至9時後才到場祝賀，逗留至10時後，司機將他送回政府總部繼續批閱文件。他稱確實考慮不周，官員應比一般人有更高要求，在抗疫的最緊要關頭，「應當更加警愓（惕）婉拒邀請」，對事件感到「非常抱歉」，「愧對市民大眾對我的信任和期望，也損害了抗疫大局」，承諾日後會加倍審慎，不會再犯，「我亦願意承擔以及彌補，承受該受的處理」。

徐英偉是民建聯成員，該黨的會務顧問、全國人大常委譚耀宗昨發聲明，同意政府嚴肅處理生日會事件，相信涉事者真誠道歉，盼他們汲取教訓，「日後在各自崗位上繼續做好防疫抗疫工作」。

葉劉淑儀說，當局應調查所有出席生日會的官員、公務員，包括當晚有否戴口罩、逗留時間、是否跟從所有防疫規定，指官員應以身作則。被問徐英偉應否下台，葉太說視乎事件嚴重程度，「市民是否對他喪失信任？他仍否有公信力？……留任會影響政府聲譽嗎？」

民主黨：倘徐沒下台 市民質疑問責制

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，民政事務局有份統籌防疫工作，若徐英偉沒有接受「下台」等嚴厲處分，市民或產生壞觀感，並質疑問責制。他認為，應調查徐英偉是否長時間逗留宴會場所，其間有否脫下口罩等；政府多次呼籲市民不要聚會，若徐曾違反防疫規例，應思考「下台」選項，「不下台是落（特首）林鄭臉」。

（新冠疫情）