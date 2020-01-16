192人名單外 生日宴多1中招 與另一染疫女赴宴前聚會 後到跑馬地馬場用膳

北角空姐（第12,676宗）引發的群組進一步擴大，昨增4宗陽性或初步陽性個案，包括一名43歲女子，她住奧運君匯港豪匯第2座，在荃灣有線電視大樓上班。她1月3日曾和屬北角空姐群組的37歲朋友（第12,838宗）以及另外3人，在干諾道西聚會，其間有「飲嘢」和吃小食，其後又隨37歲朋友到洪為民生日派對，逗留時間約為9時半至10時。

張竹君：不掌握完整名單

查37歲女有否瞞行蹤

及至37歲女子染疫，高官和議員等近百人要送檢，43歲女子未被送往竹篙灣，她前日強檢驗出陽性，才被發現。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，早前向生日會主辦者取得出席者名單，有192人，已找到181人，惟部分賓客又帶其他朋友到場，故不掌握完整出席名單，呼籲曾到場賓客盡快聯絡衛生署。張又說，已反覆向37歲患者查詢行蹤，對方未透露生日會前有另一場聚會。張指若有人隱瞞行蹤、講大話，會循法律途徑跟進。

43歲女子本月3日出席生日會後，4及5日有上班及在不同食肆用膳，5日下午6時至10時曾到跑馬地馬會，其間曾到沙圈，並與另外兩人在會員廂房用膳，同枱兩人和鄰枱3人要檢疫。

43歲患者與馬主馬豪輝參與活動

據了解，43歲女子曾與出賽馬「機緣巧俠」的馬主參與活動，翻查資料，該馬的馬主包括全國人大代表馬豪輝。按照檢疫要求，馬豪輝雖無出席生日會，但有可能被列作密切接觸者，或需檢疫。本報記者昨晚致電馬豪輝，查詢消息是否屬實及當局有否聯絡他，他回應稱需時了解，暫不便回應，着記者稍後再致電。記者其後再致電，查詢他當日是否在場及當日出席人數，他指當中涉會員私隱及個人私隱，不便回應，着記者向馬會查詢。

馬場1800人強檢 申閉門作賽

馬會昨發稿稱，確認有兩名昨有馬出賽的會員，於1月5日曾與該43歲女子身處跑馬地馬會同一廂房用膳，其中一人昨有到沙田馬場，已即時要求該人離場，亦要求另一人不要在賽事期間進入馬場。馬會發言人又稱，已安排受影響員工驗病毒，並向政府申請未來3個賽馬日閉門作賽。據了解，本月5日曾入跑馬地馬場的顧客和員工逾1800人要強檢。

梁子超：主辦方不清楚誰出席屬疏忽

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，43歲女子與37歲女子在干諾道西聚會時或已出現傳播，應追蹤當時同場者；而43歲患者其後走訪多處，傳播風險相對高。他認為，事發不久，43歲患者理應記得去過生日會，質疑若未有呈報或涉及隱瞞，嚴重影響防控工作，促當局應考慮檢控。梁又說，現行規例要求出席大型宴會賓客接種疫苗，若生日會主辦者或餐廳不清楚誰出席已屬疏忽，質疑相關單位如何確保參與者符合防疫要求，或已涉違規。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676