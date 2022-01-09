1．3張敬軒騷觀眾初陽 「病毒量較高」全場檢測

張敬軒所屬英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏稱，已通知台前幕後盡快檢測，「希望疫情盡快過去，大家身體健康」。當晚演唱會嘉賓C AllStar亦表示會盡快檢測，「希望大家平安無事」。

該初步陽性患者為曾去過北角教會外傭（第12,854宗）的女僱主，她於1月3日晚與丈夫看張敬軒演唱會，坐第46段20行，1月7日送往檢疫中心，發燒送院驗出初步陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，女僱主Ct值較低，只有22，即病毒量較高，但一般而言演唱會觀眾都戴口罩，暫不覺得同場其他人要被列為密切接觸者。她說擔心觀眾去洗手間時「口罩戴不好，很難確實知道」，故所有觀眾都要檢測。據康文署網站資料，表演場設有12,500個座位，今次個唱中部分座位因防疫需要封閉。

翻查資料，張敬軒於2020年11月舉辦《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》，共6名確診者於潛伏期內曾經出席演唱會，當中包括5名觀眾及1名兼職帶位員。

（新冠疫情）