理貨員病毒量高「到處去」 張竹君：社區有危險

張竹君說，該理貨員的工作是「周圍去嘟貨」，潛伏期內去過銅鑼灣恩平道、白沙道、希慎道、時代廣場萬寧；灣仔合和大廈及集成大廈百佳；何文田廣場萬寧及Market Place、愛民邨屈臣氏及萬寧；尖沙嘴K11及K11 Musea的萬寧及Market Place等。她無打過新冠疫苗，最後上班是1月6日，同日頭痛及喉嚨痛，在家做快速測試呈陽性，之後去律敦治醫院求診。她的Ct值較低（17.7，即病毒量較高），樣本帶N501Y及T478K，「似是Omicron個案」。

被問上述個案在社區傳播的風險，張竹君說，「到處去，社區其實都是有危險，雖然去的時間短，有戴口罩，但她Ct值低，她去過香港九龍那麼多地方，其實對社區可能有一定風險，首先她的病源我們都未找到」，故就此個案發出不少強制檢測通知，盼市民留意自己有否去過該些地方，即使不肯定是否與確診者同時間去過，都盡快做檢測。

張竹君稱，患者的行蹤未找到與其他個案重疊，會做病毒全基因分析，了解她會否與其他個案相關。

增逾30宗初陽

機艙清潔員常赴逸東街市

另外，昨日新增30多宗初步陽性個案，其中一名39歲女機艙清潔員與家人住東涌逸東（二）邨信逸樓，多為國泰飛機清潔洗手間、換枕頭袋、倒垃圾，常到逸東邨街市及乘S56巴士上班。她於1月2日及4日檢測陰性，7日發燒，到北大嶼山醫院急症室留樣本，之後又到機場留樣本，兩樣本均呈初步陽性。

另一個初陽個案為71歲婦人，為兩名染疫中信証券人員（第12825及12880宗）的友人，她曾於1月3日下午探望二人，張竹君估計她當時受感染。

（新冠疫情）