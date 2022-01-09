空姐疫鏈蔓延兩學校張敬軒紅館騷 累計3學生中招 張竹君：停課否不止衛生當局考慮

許樹昌：能否溯理貨員病源「關鍵」

本港近期累計已有3名學生染疫，涉兩間幼稚園及一間中學。被問本港學校應否停課，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，當局會留意情况，強調停課不止是衛生當局考慮。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容感染源頭不明的58歲理貨員屬「關鍵」，有待病毒全基因排序結果以尋找線索，若仍無法找出感染源頭，意味社區有其他隱形傳播鏈，屆時政府便應考慮停課。他說，12歲以下小童現時未能接種新冠疫苗，如未來有更多學生確診甚至學校出現群組，政府須密切留意情况及盡快考慮停課。

新個案近半無症狀 望月樓增一例

本港昨新增37宗陽性個案，包括16宗無症狀感染。當中30宗屬輸入個案，唯一源頭不明為工作行蹤遍佈港九的58歲超市理貨員（見另稿）。據最新全基因組測序分析結果，再確認多17宗個案帶有Omicron變異病毒株，本港累計Omicron個案增至240宗。

其餘6宗則與輸入個案相關，包括又一城望月樓一名62歲女食客，為違規44歲男國泰機艙服務員的同枱親友，上月27日到望月樓用膳前曾到又一城Apple Store，上月29日送檢疫，其後在檢疫中心確診。

日前初步陽性的74歲中信証券男職員、在香港菁英會秘書處工作的32歲女子、曾到北角Bethel Fellowship教會聚會的39歲印傭及44歲印傭，以及就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園的4歲女童昨正式轉為確診。

昨日錄得逾30宗初步陽性個案，包括陸田園59歲染疫女食客（#12821）的3歲男孫，他住炮台山木星街18號縉景臺，上月31日曾到陸田園找59歲女食客並吃三文治。張竹君說，男童本月3日曾去「禮頓中心」，但無檢測，翌日再去驗，並被送檢疫中心，1月7日發燒，送院驗出陽性。

銅鑼灣靈糧堂幼園男童初陽

兩三學生有上呼吸道感染徵狀

張竹君說，3歲男童就讀香港靈糧堂幼稚園幼甲班，本月3日最後上學，同班同學料須檢疫，同校有兩三名學生有上呼吸道感染徵狀，會安排他們盡快檢測，以了解有否傳播。她說該校有500多名學生，暫未知多少人須檢疫。本報昨午曾致電該校，沒人接聽，另透過電郵查詢，截稿前沒回應。

印傭僱主少主染疫 大埔沐恩停面授

曾到北角Bethel Fellowship教會聚會的51歲印傭（#12854），其女僱主及13歲少主亦驗出初步陽性，住大埔舊墟美新大廈。13歲少主就讀大埔南亞路德會沐恩中學，本月3日在家，4日曾上學並與一名同學午膳，5日最後上學及去補習，補習老師及曾共膳的同學須檢疫。女僱主本月3日曾與丈夫到紅館觀看張敬軒演唱會（另見稿）。衛生署回覆稱，已建議上述兩校昨日起暫停面授課14天。

政府昨日在維園設流動檢測站。市民陳太的4歲半兒子所讀幼稚園有人染疫，她昨日一家三口前來檢測，她稱不太擔心兒子染疫，因初步陽性學生與兒子不同年級，教室亦不同層，該校上周三（5日）起停課。

明報記者

（新冠疫情）

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