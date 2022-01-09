空姐疫鏈蔓延兩學校張敬軒紅館騷 累計3學生中招 張竹君：停課否不止衛生當局考慮

【明報專訊】本港第五波新型冠狀病毒疫情擴至人多的學校及紅館，免檢疫國泰女機艙服務員引發的傳播鏈未切斷，最新涉及的初步陽性者包括大埔南亞路德會沐恩中學的13歲學生，以及天后陸田園餐廳小廚女食客的3歲男孫，其就讀的銅鑼灣香港靈糧堂幼稚園同時有兩三名學生有上呼吸道感染徵狀，衛生防護中心會調查有否傳播。同時，上述13歲學生的母親曾於1月3日赴張敬軒於紅館的演唱會，當晚全部觀眾要接受強制檢測。
許樹昌：能否溯理貨員病源「關鍵」
本港近期累計已有3名學生染疫，涉兩間幼稚園及一間中學。被問本港學校應否停課，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，當局會留意情况，強調停課不止是衛生當局考慮。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容感染源頭不明的58歲理貨員屬「關鍵」，有待病毒全基因排序結果以尋找線索，若仍無法找出感染源頭，意味社區有其他隱形傳播鏈，屆時政府便應考慮停課。他說，12歲以下小童現時未能接種新冠疫苗，如未來有更多學生確診甚至學校出現群組，政府須密切留意情况及盡快考慮停課。
新個案近半無症狀 望月樓增一例
本港昨新增37宗陽性個案，包括16宗無症狀感染。當中30宗屬輸入個案，唯一源頭不明為工作行蹤遍佈港九的58歲超市理貨員（見另稿）。據最新全基因組測序分析結果，再確認多17宗個案帶有Omicron變異病毒株，本港累計Omicron個案增至240宗。
其餘6宗則與輸入個案相關，包括又一城望月樓一名62歲女食客，為違規44歲男國泰機艙服務員的同枱親友，上月27日到望月樓用膳前曾到又一城Apple Store，上月29日送檢疫，其後在檢疫中心確診。
日前初步陽性的74歲中信証券男職員、在香港菁英會秘書處工作的32歲女子、曾到北角Bethel Fellowship教會聚會的39歲印傭及44歲印傭，以及就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園的4歲女童昨正式轉為確診。
昨日錄得逾30宗初步陽性個案，包括陸田園59歲染疫女食客（#12821）的3歲男孫，他住炮台山木星街18號縉景臺，上月31日曾到陸田園找59歲女食客並吃三文治。張竹君說，男童本月3日曾去「禮頓中心」，但無檢測，翌日再去驗，並被送檢疫中心，1月7日發燒，送院驗出陽性。
銅鑼灣靈糧堂幼園男童初陽
兩三學生有上呼吸道感染徵狀
張竹君說，3歲男童就讀香港靈糧堂幼稚園幼甲班，本月3日最後上學，同班同學料須檢疫，同校有兩三名學生有上呼吸道感染徵狀，會安排他們盡快檢測，以了解有否傳播。她說該校有500多名學生，暫未知多少人須檢疫。本報昨午曾致電該校，沒人接聽，另透過電郵查詢，截稿前沒回應。
印傭僱主少主染疫 大埔沐恩停面授
曾到北角Bethel Fellowship教會聚會的51歲印傭（#12854），其女僱主及13歲少主亦驗出初步陽性，住大埔舊墟美新大廈。13歲少主就讀大埔南亞路德會沐恩中學，本月3日在家，4日曾上學並與一名同學午膳，5日最後上學及去補習，補習老師及曾共膳的同學須檢疫。女僱主本月3日曾與丈夫到紅館觀看張敬軒演唱會（另見稿）。衛生署回覆稱，已建議上述兩校昨日起暫停面授課14天。
政府昨日在維園設流動檢測站。市民陳太的4歲半兒子所讀幼稚園有人染疫，她昨日一家三口前來檢測，她稱不太擔心兒子染疫，因初步陽性學生與兒子不同年級，教室亦不同層，該校上周三（5日）起停課。
明報記者
（新冠疫情）
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