談公職倫理 區結成：事件損政府抗疫威信

區結成說不想特別評論生日會事件，稱本港情勢雖在轉變，但公職倫理（public service ethics）中的廉潔、檢點、避免利益衝突、重視程序公義、不討好權勢等基本要素，理應不變，因此公眾對今次事件相對有共識，認為不可接受。

對於今次涉事的民政局長徐英偉、警務處蕭澤頤等有份參與《預防及控制疾病規例》執法，區結成認為公職人員的個人誠信要言行一致，民政官員一方面去信宗教團體冀暫停實體聚會，一方面又赴百人生日宴，這已損害政府抗疫的可信性。他又說，在政府呼籲避免到人多擠迫地方或不戴口罩的聚會後，官員仍參與百人慶生，一般人看來未必算檢點。

稱過去標準「難想像富豪可請高官慶生」

除了防疫角度，區結成說今次多名高官出席生日會，稱到場祝賀後已離開，「我唔太清楚呢啲係咪新時代下嘅禮節」。

他說公職人員、廉政公署、入境處、警務處等執法部門官員，使用權力時會就個案及情境運用酌情權，為免日後有利益衝突，會避免交際應酬，質疑出席官員及生日會上各人熟絡後，未知會否影響日後處事，「例如以過去標準，我唔能夠想像，富豪可請高官賀生日」。

區結成認為，若單以一句「下次會小心」為事件作結，會失去檢討新社會下對公職人員的新規範和避嫌程度的大好機會，例如「新管治下係咪要多建立人際關係，互相幫助呢？係咪過去太嚴，𠵱家要多啲人情味呢？」

（新冠疫情）