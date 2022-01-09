13官12道歉 民政副局陳積志未回應 蔡子強：區嘉宏兩挫執法威信

【明報專訊】13名高官在第五波疫情來勢洶洶時出席港區人大代表洪為民的百人生日會，最終逐一發聲明道歉，至昨日只有民政事務局副局長陳積志仍未就事件回應。參與生日會的官員包括負責抗疫執法職務的警務處長蕭澤頤及民政事務局長徐英偉，中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，入境處長區嘉宏等人去年出席恒大高層飯局違限聚令，已打擊執法部門威信，而涉及抗疫執法工作的警務處及民政局主事官員更參與被指涉違防疫要求的生日會，料對政府日後推行防疫措施帶來負面影響。
12名官員連日先後致歉，當中11人透過發聲明道歉，發展局政治助理馮英倫則在回覆傳媒查詢時道歉，而陳積志至昨日未回應。本報昨透過民政局向陳查詢，發言人稱陳對事件暫時未有回應。
徐英偉白韞六向中央道歉
綜合12名高官的聲明內容，主要為「嚴峻的時刻未能緊守崗位主持大局」或「事件為抗疫工作帶來額外負擔」致歉；徐英偉、創科局副局長鍾偉強及政治助理張曼莉、發展局政治助理馮英倫則就出席百人宴會表示歉意，分別稱「要為自己的錯誤行為負責」、「抗疫風險意識不足」及「對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉」。另外，12人悉數向社會或市民致歉，而當晚逗留時間最長、被特首林鄭月娥點名「尤其失望」的徐英偉，以及剛當選國際反貪局聯合會主席的廉政專員白韞六，同時向中央政府和行政長官道歉。
生日宴上有人離座時未有戴口罩，涉違《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），本報前晚（7日）向特首辦查詢出席官員對涉違599F的行為視而不見是否不當，截稿前未回覆。對於蕭澤頤當時有否對違規行為執法，警務處發言人回覆稱暫時沒有補充。
蔡子強促調查一周內有結果
蔡子強稱，去年恒大飯局已打擊執法部門威信，高官今次更在非常時期出席不必要活動，予市民「只許州官放火」之感，政府必須增加徹查官員有否違規的透明度，同時要在一周內有結果。至於林鄭月娥若爭取連任，選情會否因此受影響？蔡相信取決於政府會否果斷處理，否則對特首選舉「不無影響」。他說，國家主席習近平近年反貪、反鋪張，生日會揭露官場「不正之風」，特首作為首長「責無旁貸」。