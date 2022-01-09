13官12道歉 民政副局陳積志未回應 蔡子強：區嘉宏兩挫執法威信

12名官員連日先後致歉，當中11人透過發聲明道歉，發展局政治助理馮英倫則在回覆傳媒查詢時道歉，而陳積志至昨日未回應。本報昨透過民政局向陳查詢，發言人稱陳對事件暫時未有回應。

徐英偉白韞六向中央道歉

綜合12名高官的聲明內容，主要為「嚴峻的時刻未能緊守崗位主持大局」或「事件為抗疫工作帶來額外負擔」致歉；徐英偉、創科局副局長鍾偉強及政治助理張曼莉、發展局政治助理馮英倫則就出席百人宴會表示歉意，分別稱「要為自己的錯誤行為負責」、「抗疫風險意識不足」及「對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉」。另外，12人悉數向社會或市民致歉，而當晚逗留時間最長、被特首林鄭月娥點名「尤其失望」的徐英偉，以及剛當選國際反貪局聯合會主席的廉政專員白韞六，同時向中央政府和行政長官道歉。

生日宴上有人離座時未有戴口罩，涉違《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），本報前晚（7日）向特首辦查詢出席官員對涉違599F的行為視而不見是否不當，截稿前未回覆。對於蕭澤頤當時有否對違規行為執法，警務處發言人回覆稱暫時沒有補充。

蔡子強促調查一周內有結果

蔡子強稱，去年恒大飯局已打擊執法部門威信，高官今次更在非常時期出席不必要活動，予市民「只許州官放火」之感，政府必須增加徹查官員有否違規的透明度，同時要在一周內有結果。至於林鄭月娥若爭取連任，選情會否因此受影響？蔡相信取決於政府會否果斷處理，否則對特首選舉「不無影響」。他說，國家主席習近平近年反貪、反鋪張，生日會揭露官場「不正之風」，特首作為首長「責無旁貸」。

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