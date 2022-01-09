議員江玉歡促罰赴宴官員 體現問責制 有建制派稱黨友捲風波「不便評論」

本報昨向多名選委及立法會議員查詢，官員出席洪為民百人生日宴是否需要懲處、問責制是否需要改革，皆未回覆。有建制議員私下稱，由於不少建制政黨議員都有參與生日宴，因此不便評論違規官員應否懲罰，有建制議員更以有同事出席生日宴為由，稱不便評論如何懲罰官員。

江：若道歉了事 公眾不接受

江玉歡在其facebook發帖稱，疫下的百人生日宴以至土木工程拓展署的船河活動，「這究竟是純政治敏感度不足，抑或是政治或職務上失責？」她說在問責制之下，相關官員必須負責，並受到應得處分，否則問責制度形同虛設。

江接受查詢時說，涉及百人生日宴及土木署船河活動的官員若只道歉了事，公眾不會接受。問到被林鄭月娥點名「尤其失望」的民政事務局長徐英偉應否下台，她稱，若因出席生日宴下台「未必需要」，但當局要調查官員出席活動的原因、是否知悉屬多人聚會等，並要公開調查報告，由市民評斷懲處是否足夠。

批區嘉宏疑沒掃安心

「為何對法例有不同標準？」

江特別就入境處長區嘉宏據報以在餐廳外為由，解釋未有在生日宴當晚使用安心出行一事。她引用599F章的規例稱，餐飲業處所不限於室內範圍，衛生署網頁列明露天座位也屬餐廳部分，她要求區嘉宏澄清當時身處地方是否餐廳一部分，「為什麼他與衛生當局就一條法例有不同看法和標準？」

參選時曾倡設問責官員扣薪制的立法會議員楊永杰說，其建議是集中官員工作表現的懲處制度；至於工作以外行為是否涉及「公務」，他稱需視乎個別情况，強調官員及議員應提高政治敏感，時刻知道自己的行為受監督。

區議員：官員賞罰制度與社會脫節

荃灣區議員劉卓裕曾在參選立法會時提出高官薪酬可減機制，他回覆查詢稱，問責官員的賞罰制度與社會脫節，建議政府引入商業機構的評核準則，但他亦承認難從道德觀角度訂立官員的表現指標。問及高官赴生日宴，他說內地早在約10年前已喝止官場飲宴文化，香港卻走向舊文化，反映官場須整治。

鍾劍華：失職官員可停職扣薪問責

翻查2002年有關主要官員問責制的立法會文件，政府最高層官員須就各自範疇事宜的成敗承擔全部責任，甚至在出現嚴重失誤時下台，他們也可能因嚴重的個人操守問題或不再符合《基本法》有關規定而離職。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，「嚴重個人操守問題」一般涉及犯罪、道德問題如「包二奶」等，他認為，在辭職下台以外，若官員有失職等問題，原則上可以停職、扣薪「問責」。他質疑林鄭月娥會否要求官員問責。

明報記者

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