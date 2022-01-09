陳肇始：倘檢疫設施用盡 會考慮家居檢疫

檢疫單位餘958個

截至昨晨9時，1881個檢疫單位使用中，尚餘958個可供即時使用。

陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，目前社區有多條傳播鏈，除了已知的，更擔心未知的潛在傳播鏈，目前最重要是截斷傳播鏈，找到源頭。她說，食衛局至昨日在封區行動已檢測1.6萬個樣本，另已做70多萬個強制檢測樣本，「策略會繼續」。她補充，雖然部分Omicron個案因打了疫苗病情較輕，但Omicron傳播速度快，在港很短時間傳了幾代，「很容易讓醫療系統崩潰」。

衛署：輸入個案全被Omicron取代

衛生署長林文健在同一節目以「岌岌可危」形容目前疫情，稱在追蹤工作上如下圍棋，「下子要快」圍堵傳染源。他昨早表示，暫錄得223宗Omicron個案，雖然偶有零星Delta個案，但基本上本港輸入個案已完全被Omicron取代。他分析目前Omicron在社區入面有數個值得留意的現象，一是不少個案病毒量高，二是有個案出現於密集環境造成廣泛散播，三是其中一個傳染多個人的個案，即機艙服務員母親無打針，盼未接種的人盡快接種疫苗。

陳：14天內能否控疫「言之尚早」

另外，陳肇始在now新聞台節目《大鳴大放》表示，能否在14天內控制疫情是「言之尚早」，至於是否需要停課，她認為剛剛才能恢復半日或全日面授課堂，對學童身心有好處，要平衡這方面及疫情，密切觀察疫情發展，適時調節。

（新冠疫情）