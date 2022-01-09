陳肇始：倘檢疫設施用盡 會考慮家居檢疫

【明報專訊】Omicron變異病毒株主導的第五波新型冠狀病毒疫情可短時間內觸發大批人檢疫，特區政府仍採取圍堵病毒策略，食物及衛生局長陳肇始表示目前疫情嚴峻，能否在14天內控制疫情是「言之尚早」，現檢疫設施緊張，如備用的檢疫酒店都用盡，會考慮家居檢疫。她又說洪為民生日派對出席人數逾180人，被問怎看不少官員出席聚會，她說「當然需要反思」、「深切希望全港市民，無論哪個崗位，都要幫我們緊守」。
檢疫單位餘958個
截至昨晨9時，1881個檢疫單位使用中，尚餘958個可供即時使用。
陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，目前社區有多條傳播鏈，除了已知的，更擔心未知的潛在傳播鏈，目前最重要是截斷傳播鏈，找到源頭。她說，食衛局至昨日在封區行動已檢測1.6萬個樣本，另已做70多萬個強制檢測樣本，「策略會繼續」。她補充，雖然部分Omicron個案因打了疫苗病情較輕，但Omicron傳播速度快，在港很短時間傳了幾代，「很容易讓醫療系統崩潰」。
衛署：輸入個案全被Omicron取代
衛生署長林文健在同一節目以「岌岌可危」形容目前疫情，稱在追蹤工作上如下圍棋，「下子要快」圍堵傳染源。他昨早表示，暫錄得223宗Omicron個案，雖然偶有零星Delta個案，但基本上本港輸入個案已完全被Omicron取代。他分析目前Omicron在社區入面有數個值得留意的現象，一是不少個案病毒量高，二是有個案出現於密集環境造成廣泛散播，三是其中一個傳染多個人的個案，即機艙服務員母親無打針，盼未接種的人盡快接種疫苗。
陳：14天內能否控疫「言之尚早」
另外，陳肇始在now新聞台節目《大鳴大放》表示，能否在14天內控制疫情是「言之尚早」，至於是否需要停課，她認為剛剛才能恢復半日或全日面授課堂，對學童身心有好處，要平衡這方面及疫情，密切觀察疫情發展，適時調節。