疑樣本受疫苗病毒株污染 港台主持非染疫 10官員撤檢疫

繼一名37歲女子本月3日晚約9時半出席洪為民生日會後發現染疫，當晚約6時已到場的港台普通話台主持楊子矜由其丈夫、家庭醫學專科醫生朱偉星為她檢測，前日驗出初步陽性，令當晚約180名出席者一度被視為全須送檢。

驗出病毒株D614D 現僅存疫苗

港大微生物學系講座教授袁國勇昨午到朱偉星位於中環的診所視察1小時後表示，朱偉星本月6日在診所曾為13人注射疫苗，注射前後洗手，但過程中難免溢出疫苗，可能污染環境，而朱在診所取了些拭子會合其妻，並在一個實驗室廁所為她抽樣，最大可能是朱取拭子時，手已被環境中的科興疫苗污染。袁表示，診所非常清潔，每朝有人以1:99漂白水消毒，但可能放工時仍有疫苗殘留在枱或椅。

袁解釋，楊子矜的樣本驗出病毒株D614D，相關病毒株現時只存在於疫苗，而她入院後的兩次檢測均呈陰性、血清無抗體反應、無病徵、肺片清晰、驗血無炎症反應迹象，故確認楊並非真正感染，相信因疫苗病毒殘留污染拭子樣本。

百人仍須檢疫 昨晨20人尚等候

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，已向生日會搞手拿取當晚逾180賓客名單，初步確認約100人當晚9時半後仍在場，他們須檢疫21天，而有10名9時半前已離開的密切接觸者亦已送入檢疫中心，稍後會撤銷他們的檢疫令，安排離開；截至昨晨，已有80人入住檢疫中心。對於約20名9時半後在場者未被送入檢疫中心，歐解釋涉及一定流程，出檢疫令要民安隊及醫療輔助隊安排交通工具送到檢疫中心，陸續有人會被送入中心。

區嘉宏需否檢疫 入境處：無補充

早前確認當晚9時半前已離場的10名官員，包括財經及庫務局長許正宇、警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等（見表）。對於入境處長區嘉宏會否獲取消檢疫令，入境處回覆稱無補充。政府昨已刊憲公務員事務局長聶德權兼任民政事務局長，而商務及經濟局長邱騰華則兼任財庫局長，特首辦昨沒回覆會否取消財庫局長的兼任安排、獲撤銷檢疫令的官員周一可否照常上班。

立法會議員何君堯昨晚約10時半在檢疫中心內以facebook直播表示，昨午獲悉可離營，本打算回家吃晚飯，故無食飯盒，不滿至深夜仍未能離開，「請問你哋咁樣非法羈留我幾耐？」何稱前日下午3時得知要檢疫，等至晚上12時才入營，他曾詢問能否自行駕車入檢疫中心卻被拒，他批評程序僵化，認為食衛局長陳肇始甚至特首林鄭月娥應到竹篙灣體驗一日。

梁子超：送檢速度不理想 促培訓

呼吸系統科專科醫生梁子超認為追蹤及檢疫速度不理想，發現個案或已滯後兩三日，而Omicron傳播快，曾在24小時傳兩代，1月3日生日會上若有人被傳染而未檢疫，至昨或已傳三、四代，「隨時未隔離已播毒」。

梁又稱，現由民安隊和醫療輔助隊安排送檢，若涉大型活動參與者染疫或學校爆疫，以現有速度會有大問題，促政府盡快動員培訓不同部門人員處理送檢、隔離設施管理等。

（新冠疫情）