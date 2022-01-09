派對曝光兩日 創新辦員工方知副總出席 馮浩賢宴後連續上班4日 公務員局查是否違紀

馮檢測陰性 員工須檢測

據悉，創新辦職員昨收到行政組短訊通知，指馮浩賢曾參加本月3日的洪為民生日晚宴，本月4至7日曾返辦公室上班，7日下午檢測，正等結果；如本月4至7日曾與馮浩賢有密切接觸，應在這兩天檢測，留在家等陰性報告，等候期間在家工作，毋須請假。

負責檢疫酒店計劃 宴後翌日晤陳肇始

綜合多個消息，創新辦內部對於馮浩賢至昨日才交代曾去生日會感不滿，並稱他曾在武漢抗疫，現時負責本港檢疫酒店計劃，「站在前線抗疫，理應更有敏感度」。馮浩賢屬指定檢疫酒店計劃辦事處副處長，辦公室在政府總部西翼26樓，而食物及衛生局長陳肇始於他出席生日會翌日，即本月4日早上曾到訪指定檢疫酒店計劃指揮中心，並與馮等人合照。

事件於1月6日曝光，對於馮浩賢主動申報抑或被發現，創科辦回覆稱接到衛生防護中心通知後，馮前日（7日）下午已檢測，結果為陰性；根據防護中心最新指示，當晚9點半前離開者毋須隔離。創新辦管方已通知所有創新辦同事，並建議與馮在1月3日後有接觸者要檢測。公務員事務局會就馮出席晚宴詳細調查，以確定行為有否違反紀律。

律師會會長曾到場 稱真誠致歉

另外，律師會會長陳澤銘昨發聲明表示，據安心出行紀錄，他於1月3日晚7時04分到灣仔一間食肆，向生日會主人道賀後在7時07分離場，逗留少於10分鐘，其間一直戴口罩亦沒飲食；他上周四檢測，結果為陰性。

陳澤銘稱就事件為防疫工作帶來額外負擔真誠致歉，並會加倍警惕；已主動聯絡衛生防護中心隔離檢疫事宜。他稱雖然是以私人身分出席，但考慮到在律師會工作，期望與工作有關的人員保持良好關係。

民建聯8人赴宴 出席議員多選委界

另外，20名出席百人生日宴的立法會議員中，4人屬民建聯，包括選委會議員陳仲尼、葛珮帆、林琳和郭玲麗，連同4名出身民建聯的官員，包括民政局長徐英偉、財庫局長許正宇、政制局副局長胡健民及政務司長政助蕭嘉怡，即民建聯有8人出席生日宴；新民黨也有3名成員出席，包括黎棟國、容海恩及陳家珮，其中洪是陳家珮參選提名人之一。

至於20名議員中，16人是選委會選委，可以在特首選舉中投票，而出席者不少是首次當選的議會新人，大部分為選委會界別議員。

明報記者

（新冠疫情）