土拓22人船P賀新署長 50人大合照

有網民昨在facebook專頁「公務員Secret」上載一張相片，顯示50多人在東涌岸邊拍攝合照，有人拉起「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」橫額，圍欄及停泊岸邊的遊艇亦掛有恭賀方學誠出任署長的橫額。翻查資料，特首林鄭月娥前年12月表示，在限聚令下，市民用遊艇出海舉行活動涉違規，並設熱線舉報。

署方：升官方學誠事前不知情

政府資料顯示，土拓署長一職現由李偉彬署理，方學誠任職可持續大嶼辦事處長，官方未公布方上任署長。

土拓署回覆稱，本月6日參與活動者自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠上船吃午飯，方學誠事前對整個安排不知情。署方稱該遊艇可載客55人，出席午餐者有22人，同事非進食期間有戴口罩，午飯後有合照環節，地點為土拓署東涌社區聯絡中心的戶外空間 ，當日其他於上址上班的人亦參與合照。署方稱因應近期疫情發展迅速，已再次提醒同事必須提高警覺，配合防疫。

（新冠疫情）