初陽者任港台主持 醫生丈夫同赴宴

【明報專訊】洪為民生日派對昨增一宗初步陽性個案，為香港電台普通話台女主持，她周二至周四曾到港台主持節目，港台昨安排廣播大廈消毒，今日的《星期六問責》、《香港家書》、《投資新世代》、《眾言堂》暫停，由聯播節目代替。女主持的丈夫為家庭醫學專科醫生朱偉星，他亦有出席上述派對，過去數天有在中環診所應診至昨早，他透露前日曾到聖保祿醫院巡房。聖保祿醫院回覆稱，當天朱全程戴外科口罩，不影響其他醫護或病人，已請朱暫停到訪4周。
朱偉星陰性 曾到聖保祿巡房
朱偉星接受本報查詢時確認，其妻楊子矜是港台普通話台主持人，昨早檢測呈陽性，他則陰性，他已取消昨午中環診所的病人預約。他說和妻子已接種3針科興疫苗，「有信心無事」。
希瑪集團旗下的中西結合腫瘤治療中心回覆稱，中心的廖少輝與朱偉星診所共用入口、接待處和等候處，兩診所有獨立冷氣和通風系統，昨已關閉診所清潔消毒，並吩咐員工盡快檢測，所有員工暫無病徵或不適。
楊子矜近日有上班 港台消毒3人檢測
港台員工昨午接獲通知要在傍晚6時40分前離開，昨晚7時全面清潔港台廣播大廈，並要求員工做檢測，獲陰性報告才回公司。港台回覆稱，昨晨收到普通話台女主持人通知初步確診，她是服務提供者，1月4日及5日曾到港台廣播大廈主持節目，6日早上最後到港台主持節目，其間曾入港台廣播大廈普通話台直播室及普通話台辦公室，有戴口罩。
港台稱已按衛生防護中心指引安排深度清潔及消毒整座廣播大廈，並安排3名周四與該主持午膳的同事檢測，及就事件通報當局，會全力協助追尋密切接觸者。港台會維持廣播服務，電台提供中文台聯播及英文台聯播服務，由於電視大廈與廣播大廈位置不同，故電視廣播維持正常。