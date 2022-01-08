初陽者任港台主持 醫生丈夫同赴宴

朱偉星陰性 曾到聖保祿巡房

朱偉星接受本報查詢時確認，其妻楊子矜是港台普通話台主持人，昨早檢測呈陽性，他則陰性，他已取消昨午中環診所的病人預約。他說和妻子已接種3針科興疫苗，「有信心無事」。

希瑪集團旗下的中西結合腫瘤治療中心回覆稱，中心的廖少輝與朱偉星診所共用入口、接待處和等候處，兩診所有獨立冷氣和通風系統，昨已關閉診所清潔消毒，並吩咐員工盡快檢測，所有員工暫無病徵或不適。

楊子矜近日有上班 港台消毒3人檢測

港台員工昨午接獲通知要在傍晚6時40分前離開，昨晚7時全面清潔港台廣播大廈，並要求員工做檢測，獲陰性報告才回公司。港台回覆稱，昨晨收到普通話台女主持人通知初步確診，她是服務提供者，1月4日及5日曾到港台廣播大廈主持節目，6日早上最後到港台主持節目，其間曾入港台廣播大廈普通話台直播室及普通話台辦公室，有戴口罩。

港台稱已按衛生防護中心指引安排深度清潔及消毒整座廣播大廈，並安排3名周四與該主持午膳的同事檢測，及就事件通報當局，會全力協助追尋密切接觸者。港台會維持廣播服務，電台提供中文台聯播及英文台聯播服務，由於電視大廈與廣播大廈位置不同，故電視廣播維持正常。

（新冠疫情）