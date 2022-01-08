林鄭命陳國基聶德權查官員違紀否 包括有否掃安心戴口罩

林太表示，陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理兩名屬公務員部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席宴會詳情，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，例如有否使用安心出行、戴口罩。本報昨向特首辦查詢涉事官員是否有用安心出行，截稿前未有回應。

食環：涉事餐廳有違防疫規定情况

食環署表示初步資料顯示，涉事灣仔食肆可能有違反防疫規定的情况，衛生防護中心已將資料轉介食環署跟進，署方即時展開調查，對象包括食肆負責人、員工和活動出席者，目的是確定是否有人違反法例規定，特別是根據法例第599F章而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」、戴口罩等規定。涉事食肆持有普通食肆臨時牌照，登記以D類運作模式營運。

曾任保安局長的行政會議成員葉劉淑儀昨出席商台節目，被問到不少紀律部隊首長有出席生日會，她說：「你睇到啲人鍾意請紀律部隊首長，（又）唔見佢請食環署？紀律部隊一向好受歡迎，佢哋管轄好多條例，就更加要檢點。」又特別指出：「廉政專員要減少應酬。」

查錫我：廉政專員受款待「距貪一步」

曾任廉署總調查主任的大律師查錫我說，白韞六身為廉政專員，比其他官員更應小心，要做好榜樣，出席這些私人聚會「可免則免」。他說不知道到場打招呼的官員有否送禮，形容接受款待及送禮收禮等行為「與貪污一步之遙」，白韞六出席生日會會造成「反貪鬆懈」，加上他剛當選國際反貪局聯合會主席，事件影響廉署國際形象。本報昨向國際反貪局聯合會查詢會否檢視白的任命，截稿前未有回應。

海關前關長鄧以海正開展退休前休假，林太的聲明昨未有交代他是否調查對象。查錫我說，鄧「仲出緊政府糧」，受公務員事務規例規管，如有違反規例仍可受紀律處分。

入境處長區嘉宏、鄧以海及副保安局長區志光去年被揭發出席奢華飯局，並被票控違反限聚令，林太事後指3人已承擔法律責任，毋須進一步調查。

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