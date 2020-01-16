派對增1初陽 13官20議員隔離 兩個案在場時間不重疊 倘確診170人檢疫21日

許樹昌：若兩個案基因無關「大件事」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，要待生日會兩宗個案病毒基因排序完成，才能確定傳播途徑，暫難確定生日會有多少傳播鏈。他說，雖然二人報稱到訪時間不同，但記憶未必準確，若最終證實兩個案病毒基因無關，昨驗出初陽的港台主持楊子矜有可能屬源頭不明，或從其他隱形傳播鏈受感染，將是「大件事」。

首個案女子 母曾到陸田園

生日會周一在灣仔一間餐廳舉行，最先確診賓客是在中環榮源茶行工作的37歲女子，其母（第12821宗）上月31日曾到爆疫的天后陸田園吃早餐。37歲女子已打兩針疫苗，周三（5日）送檢疫並呈陽性，CT病毒數值24至26，當局相信她被母親傳染。37歲女患者在生日會當晚9時半至10時15分在場。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，生日會約170人出席，因應首名確診者，晚上9時半後仍在場的約70人須檢疫21日，同住家人須檢疫4日；昨多一名53歲女子初步陽性，她6時許入場，其間有飲食及除口罩，8時許離開，9時許重返，9時半前離開，曾短暫在門口與他人說再見。張稱兩人互不認識，不知當時有否交集或身處同一空間，初陽女子或有其他感染源頭；賓客曾飲食及除口罩，也不是坐固定位置，逗留時間不短，故全部須檢疫。

初陽港台主持楊子矜 夫無掃安心

衛生防護中心總監徐樂堅稱，在活動出現的人已屬密切接觸者，但由於初陽女子CT值35至36，即病毒量低，有待確認是否確診。據悉，初步陽性者的密切接觸者須先送檢疫，當初陽病人確診，他們須接受21日檢疫。

初陽女子為港台普通話台主持楊子矜，她住何文田仁禮花園B座，沒病徵，已打3針科興。其丈夫、家庭醫學專科醫生朱偉星接受查詢稱，前晚接到衛生署聯絡，他為妻子做PCR檢測，昨晨結果呈陽性，要到北大嶼山醫院進一步檢測，而他則呈陰性。朱憶述妻子當晚約7時出席生日會，他8時許到場，「當晚在現場人太多，搵唔到安心出行二維碼，所以無掃」，查看駕駛紀錄，當晚二人9時27分離開停車場，推算約9時20分離開生日會。

林鄭：官員停履職 用自身假檢疫

區嘉宏許正宇蕭澤頤等致歉

13名高官在爆疫期間出席生日會，包括民政事務局長徐英偉、財庫局長許正宇及副局長陳浩濂等（見表）。前日表明不滿的林鄭月娥昨晚發聲明稱，徐英偉、入境處長區嘉宏及發展局長政治助理馮英倫已送檢疫，其餘10名官員陸續送檢疫中心，她已指示官員不宜在檢疫期間履行職務，須用自身假期檢疫，政府已作安排，確保日常工作不受影響，包括由副廉政專員丘樹春署任廉政專員，警務處副處長（管理） 郭蔭庶署任處長，入境事務處副處長郭俊峯署任處長。由於徐英偉、許正宇及陳浩濂須檢疫，公務員事務局長聶德權兼任民政局長，商經局長邱騰華兼任財庫局長，直至官員完成檢疫。

科大兩副校亦在場送檢疫

除20名立法會議員曾到生日會，科大副校長龐鼎全昨向大學發內部電郵，稱副校長（大學拓展）汪揚、副校長（廣州）吳宏偉、霍英東研究生院綠色建築與環境研發部總監吳池力曾出席上述聚會並須送檢疫。

明報記者

（新冠疫情）

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