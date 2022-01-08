20議員檢疫 立會首次大會如期

立法會主席梁君彥昨早在政府未宣布逾百名出席生日會者也要檢疫時見記者，稱據秘書處蒐集的資料，19名議員出席有關生日會，其中4人須檢疫，首次大會暫定如期舉行，但會密切留意疫情發展。梁稱非常重視今次事件，強調議員要對自己行為負責，亦受公眾監察。下午當局宣布全部出席者均須隔離檢疫後，立法會秘書處回覆稱下周大會仍如期舉行。

兩議員認錯 邱達根：遺憾缺席

而在梁君彥宣布19人有參與生日會後，選委會界別議員林智遠主動在facebook稱：「唔知點解出席咗、（向秘書處）報告咗，（主席）都冇提我」，強調應該是「19加1」，又稱當晚7時許已離開，全程沒有飲食，昨早已接受檢測。

20議員中，最初只有邱達根、陸瀚民、陳仲尼及洪雯被列為密切接觸者要到竹篙灣隔離，其中科技創新界邱達根昨早於港台節目承認大意，形容事件對公眾而言是「很大的反面教材」，對於未能出席立法會首次大會有遺憾。選委會界別洪雯昨亦在facebook向市民道歉，承認敏感度不足，為社會構成不必要風險，亦影響議會工作，她稱會反躬自省，不會讓類似事件再發生。

何君堯：出席者無辜不應被責

何君堯周一（3日）晚出席生日會後，周三（5日）與10多名議員到深圳與港澳辦主任夏寶龍會面。何君堯發聲明稱，當晚約7時20分已離場，逗留不足一小時，衛生署職員亦證實他沒與初步陽性者接觸。他又說，前往深圳會見夏寶龍前先後3次檢測，結果均為陰性。何君堯回覆本報查詢時承認，當晚在生日會上有脫下口罩，「當然有，食飯當然要除口罩！」他稱事件實屬意外，認為出席宴會在情在理正常不過，覺得批評出席者不負責任是「言過其實」。他更強調受感染者和密切接觸者均無辜，不應受怪責，反之應怪責國泰航空管理不力。

（新冠疫情）