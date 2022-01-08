排兩小時未獲即日籌 流動接種站安排捱轟

強檢者飈 港島今設多個採樣站

政府昨宣布在維園設兩個大型流動採樣站，另在灣仔駱克道、銅鑼灣社區中心和北角社區會堂等設流動採樣站。

政府消息人士表示，因強制檢測人數激增，單是周四一天便做了75,000個檢測，包括強檢人士和恒常的高危群組人士。當局預計每天要做2萬至3萬個強檢，連同特定高危群組，現全港檢測中心和流動中心有足夠檢測能力，只是個別地區如港島的需求較緊張。當局今天會在維園設大型流動檢測中心，應付印傭和強檢市民；為鼓勵檢測，只要市民到中心表示去過高危點都可免費檢測。

請假排隊得預約籌 嘆再請假

貨櫃接種站昨在黃大仙首出動，由觀塘跨區來黃大仙打首針復必泰的73歲楊先生表示昨早9時45分到場，但仍未能取即日籌，排隊1.5小時僅獲發今天打針的預約籌。他稱，在場職員曾向他表明「今日（即昨日）一定有得打」才決定排隊，批評現場安排「亂晒龍」，工作人員指示亦不清晰，令提早排隊的市民亦未能即日接種疫苗。

坐輪椅的陳女士稱，數日前已每天致電熱線預約，惟一直打不通，故特地昨日請假到場希望領即日籌，但最終排隊近2小時只得明日預約籌，明日需上班的她要再請假。她不滿政府早前關閉大量疫苗接種中心，「政府日日夜夜宣傳打針，但現時疫苗接種中心又不是區區都有」，既然政府想擴大疫苗氣泡，應在18區重開至少一間疫苗中心。

流動站加時加接種間

上述流動站原本昨起一連3日朝十晚五開放，並有3個接種間，昨起已加至6個接種間，並延長營運一日至後日（10日），開放時間今日起改為朝九晚七。

公務員事務局昨公布，本月21日起會增加兩間社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，讓市民接種復必泰，本月18日上午9時起可預約。

另外，今日上午9時起疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）的預約系統較往常開放多一周的預約名額，即可預約未來4周的日子。

（新冠疫情）