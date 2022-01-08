停派茶點設飲水區 幼園加強防疫冀免停課

盼有確診學校才停課

面對疫情擴散，思博幼稚園校長蔡麗芳稱，聖誕新年假期後校方已加強防疫，包括停止向學生派茶點，亦劃出指定學生飲水區域，喝水後要消毒雙手。

她說疫情期間幼稚園長時間停課，小孩在家難專注上網課，且失去社交活動，認為全面停課對幼兒「好陰功」，若疫情可控，盼僅有確診的學校或鄰近學校才停課，免全面停課致幼童失去社交生活，惟萬一疫情趨嚴峻，「要急停亦無辦法」。

荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲說，對有幼園生確診「不擔心就假」，盼局方審視現時疫情，盡快通知業界需否停課，並希望局方給予學校時間準備網課，一旦停課勿翌日立即執行。她說家長對學校防疫措施感放心，暫無家長因擔心疫情而為子女請假。

稱缺口在家庭 籲家長打針

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，「學校本身守得好緊」，驗出初步陽性的女童非校內感染，認為若因此全港停課，學校「好無辜」。他又說學校教職員接種率很高，而家長與學童的接觸更親密，「攬吓、惜吓，（一起）食飯」，認為對學童的保護網缺口在於家庭，呼籲未打針的家長盡快接種疫苗。

（新冠疫情）