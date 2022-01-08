測量師4歲女初陽 教聯倡幼園停課 留院曾走出病格 領回牀醫護無面罩須檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步陽性4歲女童就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K2A班，1月4日為最後上學日。該幼稚園分上下午班，上午9班、下午9班，不會混合上課。目前K2A班35名學生及數名教師是密切接觸者要檢疫，全校600多人強制檢測。

就讀幼園600人強檢 35人檢疫

因應屯門測量師染疫，上述幼稚園早前停課，該校網站昨稱，按教育局指示，復課日期另行通知。初陽女童周日曾到屯門栢麗廣場容易教室學普通話，教室負責人董女士昨回覆稱約5人須檢疫，包括曾向該童授課的一名導師，其餘為同場上課幼園生，介乎4至6歲，其他職員及學生則強檢。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，該女童在竹篙灣檢疫期間流鼻水，1月5日傍晚由救護車送到屯門醫院急症室，隨後被安排到兒科隔離病房，安置她睡在已裝牀欄的兒童病牀，並給她一個「叫人鐘」，教她若有需要可按鐘找護士。

何婉霞稱，當晚8時女童走出走廊，其間沒戴口罩，當值護士及時發現，馬上安排她回到病格，該護士及一名病人服務助理再穿起保護衣進入病格安頓女童。何續說，護士及病人服務助理在走廊見到女童時分別只戴N95口罩及外科口罩，無戴上面罩，諮詢衛生防護中心後二人列為密切接觸者要隔離21日，該院已即時安排徹底消毒，而該童昨凌晨已送往瑪嘉烈醫院繼續隔離治療，目前情况穩定。

曾祈殷：兒科牀少 宜早備停課

教聯會昨發聲明稱，有幼稚園家長學生染疫，加上幼童未接種疫苗，呼籲教育局考慮全港幼稚園暫停面授課，並說若落實停課應盡快公布，讓學校及家長及早準備。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨稱，公立醫院兒科醫護及病牀有限，建議盡早準備停課相關安排，而幼稚園毋須考呈分試影響較小，可先考慮停課。

教局：繼續面授 適時檢視

教育局回覆查詢稱，正聯同相關部門跟進防疫工作，按機制處理個別報告，現階段將繼續面授課堂。局方將繼續留意疫情及專家意見，適時檢視防疫措施及上課安排。

明報記者

（新冠疫情）