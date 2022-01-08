洪為民未考慮辭人代 稱私人時間私人聚會無關工作

洪為民承認在私人活動方面，防疫意識明顯不夠強、敏感度亦不足，但強調與工作無關，同時認為不應將他與特區政府的問責官員比較，稱自己在前海雖然是對外的聯絡官身分，實際上只是一間前海駐香港公司的兼職董事，不能稱得上是一個「官」。

稱已向前海報告 沒討論職務

他說已主動向前海當局報告事件，當局沒與他討論職務問題；至於有否向中央報備，洪稱，其道歉聲明已發給很多傳媒、朋友及領導，「相信大家都睇得到」，中央暫時未有人就此聯絡他。本報昨就事件向前海管理局查詢，截稿前未回覆。

資深人大代表、民建聯葉國謙稱，相關宴會有人染疫屬不幸，稱疫情來得快，洪為民亦沒料到活動會出現此情况，「大家都不想」。被問到洪需否辭去人大職務問責？葉稱，洪的宴會屬私人活動，想不到對方要負什麼責任。

洪為民負責的前海業務，涉及範圍與金融、創科息息相關，財經事務及庫務局長許正宇及副局長陳浩濂，與及創新及科技局副局長鍾偉強當日亦為座上客；而洪為民同時為選委會委員，有份選出立法會40名選委會界別議員，有建制派留意到，當日赴會的立法會議員中大部分是選委會界別當選議員，同時稱洪的人大代表身分料亦令不少政商界「畀面」到賀。

（新冠疫情）