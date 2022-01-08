資深AO斥高官欠敏感度 嘆「唔知乜叫做官」

工會：高官「冇人管到」 更應自律

百人派對在官場引起哄動，綜合AO討論，有人指高層官員（包括地區民政專員）以官式身分出席活動的安排一向非常謹慎，就連到達及離開時間、官員到達次序、拍照企位、留下用膳與否等均「諗過度過」。有人舉例說，警區指揮官一定不會被安排頒獎予疑具社團背景者；財金系統官員不會與疑似造市者同場出現等。他補充，即使出席私人派對，具經驗的高官也應有一定敏感度。

對於徐英偉等高官百人聯歡，有資深AO慨嘆，「平日都盡量少去呢類都唔知有邊個同場嘅私人派對，更何况疫情期間。無論為自己，定為全城抗疫，此時此刻都應可免則免，都唔知乜叫做官」。

另有AO指出席者明顯漠視政府防疫指引，未有以身作則，欠缺政治敏感度，亦忽略了公眾對高層官員自身行為的期望，「睇完啲相，你都覺得有啲核突」，對事件不只是失望，更質疑其判斷力。他說先前已有局長去工展會捱轟的先例，足見公眾對高層官員行為有期望。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，高官是政府中的領導，本應是同事的榜樣，官員現時令市民對政府和公務員失望，情况極度尷尬。他稱，公務員防疫紀律嚴格，減少對外活動，目的是避免整個寫字樓須檢疫，令服務受到影響，公務員亦須使用安心出行和打針才可上班，否則有紀律處分，但高官只能靠自律，因「冇人管到佢」。

（新冠疫情）