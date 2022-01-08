葉劉：徐英偉任期餘半年 難覓人替 劉兆佳稱打擊政府及立會聲譽 料中央失望促政府道歉

市民斥林鄭縱容高官「特權橫行」

多名市民昨早致電港台節目《千禧年代》對高官疫下飯敘表示不滿，有市民形容事件為「只許高官名人聚會，不許黎民百姓堂食」；另有市民稱，外國不少官員犯錯都要辭職，香港官員卻不用問責，質問，「唔辭職就炒佢都得呀，林鄭會唔會炒佢嘅官員？中央會唔會炒搞派對嘅人？」有小食店老闆更稱，早前因為顧客未有掃安心出行而被罰停業14日，食客被罰5000元，怒稱「今次事件發現，原來香港政府縱容高官，無法無天」，斥林鄭縱容高官「特權橫行」。

據了解，已被送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫的徐英偉及發展局長政治助理馮英倫，其檢測結果均呈陰性；本報昨曾聯絡徐英偉，截稿前未回覆。

身為行會成員的立法會議員葉劉淑儀昨於商台節目稱事件性質嚴重，官員出席類似聚會甚至留下用膳是「無謂、嘥時間、唔健康」，應減少出席不必要的應酬，不要「累政府、累社會」。她也說徐英偉的行為疏忽，肯定影響其政治前途，但是否需要下台應由特首決定，又稱本屆政府任期餘下不足半年，要找到接替人選亦不容易。

實政圓桌立法會議員田北辰稱對政府的表現失望，認為不應「寬己嚴市民」，稱若國泰高層要為機組人員違規負責，特首都要為官員違規負責。

葉國謙：人頭落地非合適做法

與徐英偉同屬民建聯成員的行會成員葉國謙則認為，徐英偉在疫情下出席相關聚會欠缺政治敏感度，但稱對方在今次事件中毋須「人頭落地」，惟應該反省。他認為即使有官員問責制，一出問題便要官員「人頭落地」並非合適做法。

社福界立法會議員狄志遠則稱今次屬官員集體行為，既然特首已公開事件，官員應開誠布公交代，不應遮遮掩掩；至於徐英偉應否被問責，狄則表示，應先交由特首處理，「如果好簡單話『下台、下台』，就是粗疏情緒表現」，強調可待林鄭決定後，再審視是否公道和跟進。

有建制派私下形容有關飯敘風波形同政治炸彈，一定影響北京對特區管治班子及新一屆立法會的看法。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央對今次事件不會高興，一定感到失望，事件亦無可避免對政府和立法會的聲譽造成打擊。劉估計，中央仍會觀望事態發展，現階段最重要是採取補救措施，指事件已變成市民的發泄渠道，表達對政治、通關無期的怨氣，強調政府要嚴肅跟進，包括徹查事件及向市民道歉，也要盡快處理新一波疫情和通關問題。他稱，當局要求所有參與生日會的人送往隔離相對嚴苛，但從政治角度而言確有需要。

至於如何懲處涉事官員，劉兆佳拒絕評論，認為特首會認真嚴肅處理，他稱事件非影響林鄭月娥能否連任的重要因素，認為中央會作全盤考慮。

蔡子強促交代細節平息疑慮

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政府若不嚴厲處理事件，勢對未來管治威信造成打擊，亦會令公眾懷疑政府的防疫決心和防疫政策有效性。蔡表示，涉事官員必須問責，但現時很多細節尚未披露，包括參與官員有否使用「安心出行」、逗留多久等，因此徐英偉應否下台屬言之尚早，但相信事件對其政治前途肯定有打擊，認為政府應主動開誠布公，向公眾交代事件細節，平息疑慮。蔡子強並稱，中央相當重視新一屆立法會，但新議會尚未開會便發生今次事件，對中央的期望會有打擊。

明報記者

（新冠疫情）