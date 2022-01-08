舞友丈夫傳同事 曾同赴70人聚會

與洪宴患者聊天 菁英會職員中招

居北角機艙服務員（第12676宗）的媽媽（第12754宗）12月31日曾到陸田園吃早餐，和她同枱的兩名朋友早已驗出陽性，二人再分別傳染同住家人，衛生署最新發現有關家人已將病毒傳出去。其中在陸田園吃早餐的59歲女子（第12821宗）傳染37歲女兒（第12838宗），二人1月2日一起到工展會，女兒與32歲女子在工展會門口聊天約15至30分鐘，其間32歲女子曾除口罩飲水，疑因此受感染，昨驗出初步陽性。

32歲女子住柴灣邨灣畔樓，在菁英會秘書處上班。菁英會秘書處昨在facebook證實有職員初步陽性，患者1月4、5日都有上班，其間有戴口罩，秘書處所有職員已即時檢測，全部陰性，又強調秘書處所有員工都沒有出席1月3日晚上的聚會。

福建中學校友會聚會者須檢疫

另外，在陸田園早餐後染疫的62歲女子（第12841宗），丈夫日前亦已驗出陽性（第12825宗），他在北角英皇道國都廣場中信証券上班，一名住太古城燕宮閣的74歲同事也染疫，昨日初步陽性。他們除了共事，在元旦早上11時至中午12時半一同出席福建中學校友會聚會，同場有60至70人，之後和60至70人到北角電氣道康宏匯地下百匯軒用膳，出席者全被列為密切接觸者要檢疫。

（新冠疫情）