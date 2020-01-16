「拉斐特」追蹤131客 外傭教會增兩宗

用現金者難追蹤 籲相關食客檢測

張竹君表示，63歲男食客（第12839宗）居於鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座），上月30日早上到「東海薈•拉斐特」吃飯，1月3日開始不適，翌日求診。該中心前日得悉二人同一時段在靠近的兩張枱用餐，因此派員與機電工程署到場進行煙霧測試，發現通風系統從靠近餐廳內部的枱吹到近窗口位置的枱，而63歲男食客坐近窗口，而機艙服務員母親則坐在較近餐廳內部位置，病毒或因此傳播。

衛生防護中心判斷這食肆或有其他食客在同一時段（即早上9時半至10時半）受影響，目前根據八達通及信用卡資料追蹤顧客，但知道某部分客人用現金付款，未必追蹤到他們，盼他們盡快聯絡中心。另外，中心在該食肆拿了69個環境樣本，全部陰性。

食肆69環境樣本全陰性

此外，曾與在維園跳舞48歲女子一同在1月1日於皇室堡「富軒」用膳的67歲女士（第12840宗）亦驗出陽性，張竹君稱她是主婦，居於跑馬地鳳輝臺。雖然她與​​48歲女子分兩枱，但「大家都係一齊」，兩枱的用餐者都是緊密接觸者，中心會繼續追蹤，「希望餐廳會停一停、洗一洗，員工陰性先開番」。

同時，昨另有兩宗陽性個案涉跳舞群組，分別是為居於北角和富中心15座的62歲女士（第12841宗）及居於北角城市花園1期3座的73歲女士（第12860宗），二人均曾與機艙服務員母親到銅鑼灣社區中心練跳舞。

至於炮台山外傭教會昨增兩名初步陽性患者，累計4名外傭染疫。新增患者中，一名印傭居於跑馬地毓秀街毓成大廈，另一名印傭居於將軍澳安寧花園，兩處昨晚被圍封，居民要強制檢測。

（新冠疫情）