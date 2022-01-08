兩宗源頭未明 許樹昌：已第五波 空姐群組現第五代 銅鑼灣無個案廈污水陽性

本港昨增7宗本地感染的陽性個案，全部列為與輸入個案有流行病學關聯，另有83宗個案確認為Omicron變種，包括機艙服務員的62歲媽媽（第12754宗）及居屯門的42歲男測量師（第12767宗）等，令本港Omicron個案急增至223宗。

昨有兩宗初步陽性個案源頭未明，包括一名曾赴逾百人生日宴的53歲港台普通話台主持人。另一宗源頭未明個案涉及一名58歲女理貨員，她住灣仔駱克道利順大樓，工作包括一個人到超市貨架理貨，足迹涉及港九多處的萬寧、百佳、U購、惠康等。

初陽理貨員足迹遍港九超市

理貨員潛伏期到過灣仔道的「嘗樂」，1月1日到過灣仔天樂里的「開餐」，1月3日到「如意冰室私房菜」，同日中午12時45分曾到工展會逗留約45分鐘，潛伏期內多次到訪灣仔街市。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說，暫未找到理貨員潛伏期曾到訪可疑高危地點，或曾與其他染疫者接觸，要繼續調查。

空姐群組增至19宗 涉7傳播點

除上述兩宗個案，社區內還有其他懷疑隱形傳播鏈，銅鑼灣高威樓早前有一名曾到維園跳舞的48歲女子染疫（第12806宗），政府昨晚表示，在高威樓旁的美蘭閣所排放的污水驗出陽性，懷疑大廈內有隱形患者，圍封該大廈。

至於已知傳播鏈，免檢疫女機艙服務員（第12676宗）引發的群組進一步擴大，群組大部分傳播都源自其62歲媽媽（第12754宗）上月30和31日的活動，10日內已出現第五代個案，昨日新增5宗個案，令群組累計有19宗個案，涉及最少7個傳播地點（見圖）。

衛署：最少3鏈現2代 或有隱形傳播

衛生防護中心總監徐樂堅表示，本港近日疫情已由最初兩個源頭個案蔓延到社區，現最少有3條傳播鏈已出現兩代或以上傳播，有傳播鏈已傳播了4代。他不排除社區有隱形傳播鏈，社區內或有市民已帶有病毒，呼籲市民停止不必要聚會，包括跨家庭聚會，「大家永遠不會知道，親戚朋友會否現時已帶有病毒」。

徐樂堅又說，以Omicron變種的基本繁殖數（R0）為6至8計算，若不做任何措施，一人可傳染6至8人，4代傳播所引發的個案可以倍數上升。他引述世衛稱，按外國情况，不做好防疫措施Omicron可造成「海嘯級傳播」。他呼籲市民若到高危地點，要強制檢測，即使首次檢測陰性也不要覺得自己沒染疫，因為可能第二、三日驗出陽性。

許樹昌：倘未能溯源 應收緊措施

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時社區出現多條傳播鏈，已出現第五波，要視乎暫未找到源頭的港台主持和理貨員個案，能否透過病毒基因排序找到源頭，才能確認是否已出現社區爆發。他說，若上述兩宗個案最終未能找到源頭，後果將一發不可收拾，或要考慮進一步收緊措施，包括停課及公務員在家工作等，已減少人流。

明報記者

（新冠疫情）