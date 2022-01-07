國泰進一步減客貨運 滯英學生斥禁飛過急

國泰航空昨在其網站公布，港府已進一步收緊機組人員檢疫措施，並禁止來自指定國家的航班前往香港，新限制將繼續影響航班營運，料會進一步減少由即日起至3月往返香港的客運航班。國泰回覆本報查詢時表示，將營運相當於疫情前約2%的客運運力，並稱客運航班班次因航點及航班的熔斷機制而減少。

英國留學生Casey今年畢業，原定乘1月1日國泰航班返港，因航班早前有數人確診而被禁飛，改乘1月8日航班返港，再次遇上禁飛措施。她稱已在香港找到工作，預計返港完成檢疫，農曆新年假期後可上班，惟現時計劃遭打亂，又指去年航班同被取消，至今已6年無返港過年。她批評政府禁飛措施過急，受影響者未能妥善安排行程，並指自己住所已退租，無奈只能寄住朋友家，擔心復飛後搶不到機票，更訂不到隔離酒店房間。原定本月18日飛往澳洲讀書的陳小姐則稱，航班受措施影響取消，現獲安排先飛往新加坡再轉飛，惟擔心當地會封關或有其他措施影響行程而趕不及開學。

國泰：貨運運力料減至疫前20%

另外，國泰上月31日暫停長途貨運7天，國泰稱今日起恢復運作部分長途貨運航班及維持區域貨運航班，並在符合最新防疫規定下盡力採合適方案提供更多貨運服務，料只會運作相當於疫情前約20%的貨運運力。國泰早前公布11月客貨運數據，該月貨運運力一度回升至疫情前的71%。

（新冠疫情）