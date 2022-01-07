禁令前市民衝刺睇戲 K房「做到無停手」

葉世雄在港台節目《千禧年代》稱，美容業對勒令停業14日感到錯愕及憤怒，指美容業界一直守住零確診，質疑為何要再停業。他說，業界在農曆新年前有最多預約，預計損失逾30億，希望政府短期以實報實銷形式提供補助，讓美容院支薪給從業員過年，亦希望考慮檢視表列處所停業的機制，讓長期無確診個案的業界繼續營業。旺角按摩院「Omm massage 放‧空」開業僅兩個月，老闆娘張小姐對於開業不久便要停業感到無奈，料起碼損失20萬至30萬元。

美容業料失30億 盼補助

昨午12時多，有零星市民特意到旺角百老匯戲院看停業前最後一場電影。電影迷彭先生稱每月看4、5次電影，昨特意重看《梅艷芳》，「仲有蜘蛛俠都未睇，趕唔切喇」。香港戲院商會稱，每年農曆新年是戲院的傳統旺季，如失去農曆年檔期，將損失近兩億元，而過年前停業亦影響兼職員工的生計，盼政府14天停業令後讓戲院立即復業，並為戲院提供援助，同時盼業主給予租金豁免。

另一今日將停業的表列處所卡拉OK，旺角Red Mr.一名不具名員工稱，周二晚生意仍頗淡靜，僅一半入座率，但前日表列處所停業消息一出，不少人晚上唱K，座無虛席，「做到無停手」。香港蔴雀娛樂公司負責人張家寧估計停業14日損失過百萬，他說不少員工須停工，年近歲晚，會給員工「撫恤金」過年關。

本地遊「食到應」 擬轉虛擬團

對於政府今起暫停本地遊14日，旅行社活現香港行政總裁陳智遠形容「食到應一應」，未來兩周有20多團要取消，料損失約20萬元，已向公司團、學校團了解可否轉為虛擬團。陳說昨推出與台灣導賞機構合作的跨地域線上交流團，暫未知本地遊會暫停多久，難以部署，盼政府釐清哪種情况才可復辦本地遊，以便業界規劃。

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