市民趕「最後堂食」 飲食業料失40億 食肆：午市爆疫停晚市「諷刺」

食客：打齊針無堂食不合理

禁晚市堂食前夕，旺角昨晚大部分食肆都大排長龍。王女士前晚得悉政府宣布新措施後，馬上約朋友昨晚到旺角一間酒樓吃「最後晚餐」，她說政府日前才譴責有人散播禁堂食謠言，未久卻宣布晚市禁堂食，批評措施「變來變去」，惹起民怨，稱自己已打齊兩針新冠疫苗，直斥措施不合理。

李小姐一家五口昨晚特地外出用膳，更視作提早吃團年飯，「不知何時才可有晚飯食」，她說對突如其來的限聚措施「無奈接受」，但亦擔心第五波疫情大爆發。

有酒樓新年檔2500圍枱全取消

旺角一間居酒屋昨晚全場滿座，但不接待無預約者。居酒屋大廚Ian認為措施「很諷刺」，稱望月樓早前確診個案是午飯時傳染，現時卻停晚市，又說政府一直呼籲市民打針，現時打了針都不能堂食，估計今日起生意少八至九成。

原屬D類食肆、專辦酒席的中式酒樓譽宴，其集團主席張家豪表示，臨近農曆新年旺季收入用作幫補每年4至8月淡季，惟今次涉公司晚宴、春茗、社團宴等共約2500圍枱全數取消，估計蝕約2000萬元，另有50個婚宴酒席要延期。張又表示員工因此只返半日工，員工收入亦將減半。

黃傑龍：一出事就停 唔使疫苗氣泡啦

張家豪估計今次禁晚市堂食最少28天，又稱「之前有海員嘅經驗，政府就應該知道有人會違規，個個都守規矩，就唔使有監獄啦」，而且大半年前已有人指不應豁免機組人員檢疫，因此他認為今次爆疫的責任在於政府，食肆是受害者，認為政府一直不認錯，「佢唔認自己有問題，之後咪隨時繼續錯」。

敍福樓集團主席黃傑龍於個人facebook專頁質疑政策能否鼓勵企業做好防疫，因為即使食肆員工打針、換氣率達標、設執枱專員，食肆成為C、D類，「一有事，就全香港受靶」，「原來一旦出事都係全關，咁點解要做疫苗氣泡？清零你又唔畀我哋做足生意，一單爆出嚟又即刻要停，咁就唔使做疫苗氣泡啦」，批評政府策略常變兼混亂。

酒店業斥政府無視豁免檢疫漏洞

香港酒店業主聯會發聲明指，對政府無視豁免檢疫漏洞，引致第五波疫情表示十分無奈，而政府收緊防疫措施令原本生意稍有起色的各行業再面臨困境，稱農曆新年前後是消費黃金期，政府再禁晚市堂食，嚴重打擊酒店及食肆餐飲生意。聲明稱若未來14日內疫情不受控，將有大量食肆結業、大量員工失業，牽連本港經濟再陷困境，冀政府及時向受影響行業提供經濟援助及補貼。

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人稱，飲食業一直配合政府防疫，奈何每次爆疫均由飲食業最先「找數」，預料飲食業本月原收入可達130億至140億元，停晚市堂食14天令業界最少損失40億元。張呼籲業主減租助業界，促政府向立法會申請撥款支援，並建議增加百分百擔保貸款額助業界渡難關，而政府長遠應強制全民接種疫苗，否則將拖垮香港經濟。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱已致函特首林鄭月娥，反映食肆及被勒令停業的處所業界極度憂慮和不安，稱嚴厲收緊社交距離措施令無辜業界經營者和從業員再陷困境，要求嚴肅追究違規機組人員責任，政府合理補助業界，例如負責商戶停業期間租金、工資支出和業務損失等。

明報記者

（新冠疫情）