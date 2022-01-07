復必泰接種中心多滿額 香港仔居民預約元朗位

7間接種復必泰中心之中，兩間港島中心、荔枝角公園體育館及中大接種中心至昨傍晚的可預約名額全滿，葵涌林士德體育館及元朗體育館各尚餘8日有名額，曉光街體育館今日尚有名額，而接種科興的3個中心均有多日未額滿。

「谷針不加中心 不知政府想什麼」

下月往澳洲讀書的何先生需接種第三針，他昨預約時發現大部分接種復必泰中心都爆滿，由於他到澳洲後再需接種流感疫苗，要與新冠疫苗相距14日，居華富邨的他只好預約元朗接種中心，「我現在於南區上班，西灣河爆滿、鴨脷洲接種中心沒有了，我只可以預約最後一個時段，收工趕入去元朗。我真的不明白為何政府要谷針，但又不多開幾間接種中心，不知政府在想什麼」。

研加開中心 加長預約期

聶德權昨在港台《千禧年代》稱，綜合各接種途徑，包括社區接種中心、公立醫院接種站及私家診所等，現每日可為4萬人打針，每月可打約120萬針，而本港約三成未接種，近日每日約3.8萬人打針，有足夠能力應付需求。聶稱將因應需求採取措施，包括考慮重開一兩間接種中心，盼在一兩周完成，並開放多一周預約時間，延長至可預約未來4周，而現有接種中心會增加接種間。

（新冠疫情）