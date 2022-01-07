疫傳教會 張竹君憂外傭爆發

初陽印傭曾與染疫同鄉教會飯敘

初陽的印傭已接種兩劑復必泰，與僱主所住大埔舊墟直街4至20號美新大廈昨晚圍封。患者上月31日起連續兩晚在教會留宿，曾到附近知粥嘗樂及泰出色泰國餐廳用膳。本月2日早上該印傭到維園與3人聚餐，中午返教會，與確診43歲印傭（第12805宗）戴着口罩傾談約一小時，其間曾擁抱，晚上兩人在教會聚餐。初陽印傭其後返大埔居所，3日下午約2時到大元邨街市，並在家與僱主午膳；本月5日中午再到大元邨街市，並到太和體育館社區檢測中心檢測，同日安排到竹篙灣檢疫，其後檢測呈初步陽性。

張竹君表示，兩名外傭有可能因接觸而傳播，而按外傭所述，晚上聚會涉80多人，惟確實密切接觸人數有待核實，並稱教會已現傳播，有爆疫風險。被問會否安排大批外傭檢測，她稱對情况感擔心，患者或會傳染僱主或其他朋友，不排除以任何措施堵截傳播。

至於確診印傭的僱主早前曾上郵輪，與船上密切接觸者暫檢測均呈陰性。張認為，可能是僱主等人未有感染或仍在潛伏期，由於確診外傭可能在維園接觸其他確診者，而不是經僱主感染，船員及乘客今天會再驗。

教會鄰戶憂空氣不流通播毒

上述印傭所返教會位於炮台山屈臣道海景大廈A座頂層14樓，同層8間商戶昨有3間營業，位於教會對面的廚房板材公司職員蘇小姐稱，周末不用上班，與外傭沒直接接觸，但仍擔心染疫，又說平日每日也有10多外傭進出教會，並在單位唱歌及煮食，「啲咖喱香味成條走廊都聞到」。她稱走廊無窗，憂空氣不流通或播毒。

（新冠疫情）