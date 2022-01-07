4日衍5爆發點 空姐母群組增至14人 現大量分支涉高危場所 梁子超：擴散風險極高

本港昨增33宗陽性個案，28宗屬輸入，5宗與早前個案相關；另有逾30宗初步陽性。免檢疫女機艙服務員（第12676宗）引發的群組昨再多4宗初步陽性，其中居鴨脷洲的63歲男子上月30日在皇室堡「東海薈•拉斐特」早餐，機艙服務員母親（第12754宗）在相若時間光顧且座位較近。63歲男子平時在中央圖書館後方的運動場晨運、做八段錦，上月底至本月初曾參加徒手操和太極班。

多兩食肆涉傳播 外傭教會染同鄉

繼維園和陸田園傳播後，東海薈•拉斐特是機艙服務員母親觸發傳播的第三處地點，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說，仍在調查同時段有多少食客，呼籲12月30日早上9時半至10時半食客聯絡衛生署。

曾和機艙服務員母親於12月31日跳舞的朋友亦再多一人初步陽性，是住北角城市花園的73歲女子，是當日一同跳舞約20人中第四人染疫。她1月1日又曾到銅鑼灣紀律部隊體育中心跳舞。

舞友增一初陽 望月樓現第三代

而另一曾在維園跳舞的48歲女子（第12806宗），1月1日和約15名朋友在皇室堡「富軒」聚餐，再引發一人初步陽性，是第四處傳播點。初步陽性的是一名住跑馬地鳳輝臺的67歲八段錦老師，曾到多處用膳，並教多場八段錦班，1月1日到兒童醫院隔着玻璃探望孫兒。兒童醫院昨回覆稱，院方未收到通知有密切接觸個案，但昨收到病童家屬通知其家人染疫，曾於1月1日到院但沒入病房，院方隨即消毒地方。

另機艙服務員媽媽一名朋友的印傭（第12805宗）1月1日在教會聚會，再引發第五處傳播點（見另稿）。

至於望月樓群組昨出現第三代個案，一名49歲女子初步陽性，她是望月樓食客34歲搭棚工人（第12654宗）的密切接觸者，自己沒到過望月樓。

張竹君籲長者打針 梁：未來一周追蹤關鍵

張竹君形容現况令人憂慮，暫見個案似乎都有關聯，但因涉教會、食肆和跳舞班等，不排除有更多個案。她又說，近日染疫長者有不少活動，如晨運、聚餐等，部分活動或現傳播，呼籲未打針長者盡快打針。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，機艙服務員衍生的群組短時間傳到第四代，傳播鏈出現不少分支，涉不同類高危場所，繼續擴散風險極高。他說，東海薈•拉斐特是餐飲場所，通常較多人，從望月樓例子可見，即使換氣次數足夠仍可透過空氣傳播，故東海薈•拉斐特同樣有風險。另群組牽涉的43歲印傭（第12805宗）在教會聚會時曾聊天的另一印傭初步陽性，梁說若外傭染疫，易引發跨家庭感染。

梁子超說，機艙服務員衍生個案所涉活動中，不少在約一周前發生，而Omicron一周內已可傳3代，未來一周是否能追蹤到所有個案非常關鍵。

明報記者

（新冠疫情）