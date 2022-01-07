建制派稱無眼睇 民主黨促嚴懲徐

林鄭稱採適當行動 昨未宜公開

林鄭月娥昨主動見記者談及事件時，繼續除下口罩再發言。被問及是否要負上責任時，她稱領導當然要問責，但冀外界明白，「這種問責制不是去到我要為每一位同事的個人決定和行為，負上個人責任」，強調作為特首會採取適當行動，但稱昨未適合公開。本周二（4日）她談及國泰有機組人員違規時，曾表示國泰高層雖然未必知道每個員工的行為，但不可成為免責理由。

有市民不滿高官疫下聚會，昨趁晚市禁堂食前到食肆用膳的王女士說，普遍市民安守本分，街上未見有人不戴口罩，大部分市民亦陸續打針，批評政府「有啲嘢應執行就唔執行，會引起民怨」。民主黨醫療政策發言人袁海文說，多名高官無視醫學專家及政府建議出席過百人聚會，形同向防疫政策官員摑了一巴掌，認為高官應為自私行徑感羞恥，向公眾作出滿意交代及問責；又說政府應嚴懲全晚出席的民政局長徐英偉，若進一步調查發現違反防疫規例，更應下台。

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