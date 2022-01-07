主客離座無戴罩 疑違規定

特首林鄭月娥昨表明，對於宴會有無問題必會嚴肅跟進，包括餐廳是否符合防疫規例599（F）的要求，強調若有違規，一定嚴厲跟進，採取適當行動。

D類食肆 流水宴4至6人一枱

據政圈流傳洪為民向友人發出的邀請信息，派對於當晚6時開始，特別提示場地為D類食肆，客人會被要求出示針卡二維碼核實，進入餐廳時要用安心出行並量體溫。有知情者稱，當晚活動以「流水宴」形式，約4至6人一枱。本報昨致電餐廳查詢1月3日是否有人聚餐後確診，一名女職員稱仍待有關方面核實；被問當日聚會安排，她說不方便回應。

本報獲得在政圈流傳的一張照片，顯示洪為民左手搭着一名女伴，疑正唱歌，照片中二人以及背後離座賓客全沒戴口罩。本報對比照片右上方生日會橫額，與政圈流傳洪為民生日會的邀請函圖片脗合。另外，照片左方拍得涉事餐廳灣仔Reserva Ibérica的標誌，與邀請函上標誌亦脗合。本報曾致電及發短訊向洪為民求證，對方未有回應。照片顯示，無綫新聞記者郭詠欣亦在場。

林哲玄：出席者見違規應離場

醫療衛生界議員林哲玄表示，出席者赴會前未必知主辦方是否跟足防疫條例，如到場時發現違規，理應即場離去。被問出席官員應否問責，他認為視乎有否違規，違規者須受懲罰。

（新冠疫情）