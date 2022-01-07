最少6議員赴會 立會消毒

【明報專訊】至少6名立法會議員，包括科技創新界邱達根、選委會界別吳傑莊、陳沛良、新民黨黎棟國、經民聯陸瀚民和民建聯陳仲尼有出席周一（3日）晚生日會，當中邱達根、陸瀚民和陳仲尼承認曾與該患者同場，3人昨晚仍在等通知是否要入隔離中心；其餘議員分別稱在該患者到場前已離開。至於下周三首次大會應否繼續召開，社福界狄志遠稱要觀察多一兩日，而他亦因在周二（4日）與密切接觸者、民政事務局長徐英偉午膳，昨自行前赴檢測。
狄志遠周二曾與徐午膳 昨檢測
消息稱，出席生日會的議員不止6人，立法會秘書處要求有關議員及助理，取得陰性檢測結果前不得返回立法會大樓和中信大廈議員辦公室；另昨已為立法會大樓的議員樓層和公眾地方，以及中信大廈的議員樓層消毒。
邱達根昨向本報表示，在家房間自我隔離，病毒檢測陰性。他發聲明稱，對有可能要隔離而未能出席立法會會議深表遺憾，稱會提高防疫意識，以免影響議員職務。陸瀚民稱當晚沒與該患者交談，與家人自願檢測結果陰性。
民建聯昨發稿稱陳仲尼與初步陽性患者短暫接觸，過程不超過15秒，並稱昨午已聯絡食衛局官員主動匯報，並願意配合檢疫安排。陳昨晚向本報稱，未收到部門通知要否進入隔離中心，他亦已檢測，正等待結果。由於曾與其他議員交流，並曾逗留議員辦公室，醫療衛生界議員林哲玄昨亦有檢測。