最少6議員赴會 立會消毒

狄志遠周二曾與徐午膳 昨檢測

消息稱，出席生日會的議員不止6人，立法會秘書處要求有關議員及助理，取得陰性檢測結果前不得返回立法會大樓和中信大廈議員辦公室；另昨已為立法會大樓的議員樓層和公眾地方，以及中信大廈的議員樓層消毒。

邱達根昨向本報表示，在家房間自我隔離，病毒檢測陰性。他發聲明稱，對有可能要隔離而未能出席立法會會議深表遺憾，稱會提高防疫意識，以免影響議員職務。陸瀚民稱當晚沒與該患者交談，與家人自願檢測結果陰性。

民建聯昨發稿稱陳仲尼與初步陽性患者短暫接觸，過程不超過15秒，並稱昨午已聯絡食衛局官員主動匯報，並願意配合檢疫安排。陳昨晚向本報稱，未收到部門通知要否進入隔離中心，他亦已檢測，正等待結果。由於曾與其他議員交流，並曾逗留議員辦公室，醫療衛生界議員林哲玄昨亦有檢測。

（新冠疫情）