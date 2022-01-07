14官赴百人派對 徐英偉送檢疫 區嘉宏蕭澤頤等到賀人代洪為民 林鄭：失望

徐發文道歉 消息：下台是選項

政助馮英倫亦成密接者送檢

據了解，政府內部正研究如何懲處徐英偉，要徐下台是一個選項，其他如警告似乎不足夠反映嚴重性，恐市民不收貨，而扣減人工等則沒有機制。有官員透露，正退休前休假的海關前關長鄧以海也有出席，他仍是公務員，政府可處理。海關回覆，鄧以海已沒有擔任部門職務，部門對相關查詢不作評論。

無罩持咪疑唱歌

洪：按法例遵防疫 為影響致歉

昨有疑似生日會照片流出，多人無戴口罩，相中派對主角、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民亦無戴口罩，持咪似正唱歌。洪為民昨晚發聲明，稱已按法例遵守防疫措施，提示所有賓客必須使用安心出行等；對於多名官員以及賓客出席他的活動帶來不便及對防疫工作造成影響，他深表歉意，稱定會汲取教訓、深切反思。他又說該患者在當晚9時30分至10時15出席，沒參加聚餐，大部分賓客已離開。

當晚9時30分後到場女子初陽

徐英偉亦在社交網站發文道歉，稱作為問責官員應更警惕，萬事以防疫為首先考慮，又說會為錯誤行為負責，接受隔離，汲取教訓。他又向中央政府、特首、問責團隊和民政事務局同事和香港市民致歉。有官員批評，民政事務局及其屬下部門在抗疫擔當重要角色，部門前線員工正「博命」，徐卻出席（不必要）聚會，在現場長時間無戴口罩，是「視法律如無物」。他透露內部正研究要「炒」徐等選項。

林鄭：政府人員應以身作則

官員：前線正博命 徐視法律如無物

林鄭月娥昨開記者會，稱昨早從徐英偉口中得知曾出席宴會，並得知宴會參加人數過百，從不同途徑知悉有10名官員出席。惟記者會舉行後，有更多官員主動發稿及接受查詢時承認有參與宴會，包括馮英倫（見表）。

林太稱，徐英偉是密切接觸者，入境處長區嘉宏則未能確認（見另稿）；另外8名官員包括蕭澤頤、財經事務及庫務局長許正宇等，都是「打個招呼或恭賀吓」，無長時間逗留和除下口罩製造風險，故她對徐英偉尤其失望。

林太批評，有很多人努力協助抗疫，政府人員應以身作則，盡量避免出席高風險聚會；問及事件會否影響她連任，她稱每天做管治工作時，無考慮連任問題。

民建聯：聯誼合理 長留值商榷

徐英偉是民建聯成員，該黨副主席陳學鋒說徐作為民政事務局長，出席聯誼活動、與各界聯繫屬工作一部分，稱派對當天未有社區爆發，認為徐因禮節出席派對屬合理。但陳稱社會觀感不佳，是否應長時間逗留派對亦值得商榷，官員應提高政治敏感度。被問會否在議會跟進，陳稱要與黨友討論，掌握的資料不多，現時不應一錘定音，又稱徐「作出直接道歉和簡單回應，都是比較『快手』的回應」。

明報記者

（新冠疫情）

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